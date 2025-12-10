Pedro Rosemblat dejó a todos mudos al hablar de su relación con Lali Espósito: "Las versiones son ciertas"

Pero apenas respiraste aliviado (o destrozado), Pedro abrió el plano. Y ahí estaba Lali, cómoda en el sillón, mate en mano, riéndose. El remate fue perfecto: "Esta pareja está muerta… muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors".

Porque sí, todo este circo generado debía ser bien aprovechado y Rosemblat supo como sacarle el jugo. El 19 de diciembre, Gelatina —el streaming que Pedro lleva a cabo con Marcos Aramburu, Lía Copello y Matías Mowszet— desembarca en Argentinos Juniors con un show que promete jingles en vivo, sketches y esa mezcla caótica de humor, música y actualidad que los hizo crecer hasta llenar un estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1998738245161570784&partner=&hide_thread=false "Las versiones periodísticas son ciertas: esta pareja está muerta"



Pedro Rosemblat ironizó sobre su vínculo con Lali e invitó al show de Gelatina en Argentinos Juniors el 19 de diciembre.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/WhAiEiwTCj — Corta (@somoscorta) December 10, 2025 Publicación en X de @somoscorta.

Lo genial del asunto no es solo la broma en sí, sino lo que expone sobre nuestra forma de consumir información. Bastó una ausencia en un documental y un par de semanas sin posteos para que se diagnosticara el fin de una relación. Porque al parecer, hoy la vida privada se mide en historias, los sentimientos en likes y las crisis en silencios.

