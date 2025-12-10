Pedro Rosemblat acaba de protagonizar una de esas jugadas maestras que solo funcionan cuando entendés perfectamente cómo se mueve el circo mediático en 2025. Junto a Lali Espósito, su pareja desde febrero de 2024, armó una trampa tan bien calculada que medio país cayó redondito.
SE CANSÓ
Pedro Rosemblat dejó a todos mudos al hablar de su relación con Lali Espósito: "Las versiones son ciertas"
Con los rumores al rojo vivo, Pedro Rosemblat decidió frenar el ruido y contar cómo está hoy su vínculo con Lali Espósito. Qué dijo.
Todo arrancó con un combo explosivo de ausencias y silencios que activó las alarmas de los cazadores de crisis en pareja. El conductor brilló por su falta en el estreno de "Lali: la que le gana al tiempo", el documental que Netflix le dedicó a la artista. Ahí nomás, la cosa empezó a oler raro. Pero la señal definitiva llegó cuando ambos decidieron convertirse en "fantasmas digitales": ni una mención, ni una foto juntos, ni siquiera un emoji. Nada de nada.
Claro, porque resulta que ahora si no subís contenido romántico cada 48 horas, prácticamente estás firmando los papeles del divorcio. Así funciona, esta era bizarra donde tu relación existe o se esfuma según tu actividad en Instagram.
Como era de esperarse, los comentarios empezaron a llover. Los usuarios ya estaban redactando el comunicado de separación en sus mentes, eligiendo de qué lado quedarse y preparando memes. Hasta que Pedro, con ese timing impecable que lo caracteriza, decidió ponerle fin al show.
Pedro Rosemblat alimentó el rumor por unos segundos y después lo dio vuelta
Mediante una historia de Instagram mirando fijo a cámara, con expresión grave, como si estuviera preocupado, el streamer soltó la bomba: "Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas". Punto. Durante ese segundo eterno, miles de personas sintieron cómo se les caía el alma al piso.
Pero apenas respiraste aliviado (o destrozado), Pedro abrió el plano. Y ahí estaba Lali, cómoda en el sillón, mate en mano, riéndose. El remate fue perfecto: "Esta pareja está muerta… muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors".
Porque sí, todo este circo generado debía ser bien aprovechado y Rosemblat supo como sacarle el jugo. El 19 de diciembre, Gelatina —el streaming que Pedro lleva a cabo con Marcos Aramburu, Lía Copello y Matías Mowszet— desembarca en Argentinos Juniors con un show que promete jingles en vivo, sketches y esa mezcla caótica de humor, música y actualidad que los hizo crecer hasta llenar un estadio.
Lo genial del asunto no es solo la broma en sí, sino lo que expone sobre nuestra forma de consumir información. Bastó una ausencia en un documental y un par de semanas sin posteos para que se diagnosticara el fin de una relación. Porque al parecer, hoy la vida privada se mide en historias, los sentimientos en likes y las crisis en silencios.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
¿Bendita se va a pique?: El nombre que nadie esperaba para reemplazar a Beto Casella
Mariana Brey ya no tiene de donde agarrarse: El juicio en su contra que amenaza con empeorar
La miniserie de 7 capítulos ideal para ver en un día de lluvia
Tras el estruendo de los F-16, el silencio en FAdeA: Buscan eyectar 200 empleados