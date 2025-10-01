Qué pasa con Lali Espósito y Pedro Rosemblat: Confesiones hot y rumores de crisis

Embed

La cantante también contó su vida íntima con Pedro mientras estuvo en San Sebastián: "Yo estuve diez días en el festi de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a pajas hasta que él llegó. Yo soy una tipa sincera", cerrando la charla con un "¡Viva el amor!", ante las carcajadas del público.

El lenguaje de Lali Espósito y Pedro Rosemblat que desató comentarios

La presencia de Lali en España no tuvo únicamente impacto profesional. Las fotos con Pedro Rosemblat durante el festival encendieron especulaciones sobre su relación. En las redes sociales, algunos usuarios minuciosamente el lenguaje corporal de los dos.

"Él se inclina, ella está firme. La abraza, pero ella reafirma su liderazgo con la mano por encima de la suya". Otros fueron más tajantes: "Estos no llegan al verano, no por mala leche, sino porque se siente una vibra rara". Incluso circuló la llamada "Teoría de la Línea Verde", un concepto originado en Twitter que sugiere que en una foto de pareja, la persona que se inclina hacia la otra es la "sumisa" y la persona que mantiene la postura recta es la "dominante".

image

image Durante el Festival de San Sebastián, las fotos y gestos de Lali y Pedro generaron especulaciones sobre su relación. A pesar de los rumores, mostraron momentos de complicidad y coordinación estética.

Sea como sea, también hubo momentos de complicidad: los dos brindaron con amigos, pasearon por terrazas y se mostraron descansando en el hotel. Mientras Lali se proyecta a nivel internacional y gestiona minuciosamente su intimidad, Rosemblat asume un rol más prudente y reservado. Por ahora, lo que queda es un espectáculo repleto de risas, confesiones subidas de tono y miradas que hablan más que las palabras.

