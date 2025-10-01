Lali Espósito está en España por el Festival de Cine de San Sebastián y no se contuvo: entre confesiones de sexo y momentos con Pedro Rosemblat, dejó ver su lado más honesto y divertido en televisión española. Al mismo tiempo, las fotos y gestos de la pareja encendieron rumores de crisis, dejando a todos preguntándose qué pasa realmente entre ellos.
"ME MATÉ A P..."
Qué pasa con Lali Espósito y Pedro Rosemblat: Confesiones hot y rumores de crisis
Lali Espósito habló en TV española sobre su vida sexual con Pedro Rosemblat mientras sus fotos en San Sebastián desatan rumores de crisis. ¿Se viene el choque?
Sin filtros: Lali habló de sexo y de su vida íntima en España
La visita de Lali al programa español La Revuelta, conducido por David Broncano, se convirtió en un despliegue de sinceridad sin filtros. Cuando le preguntaron: "¿Relaciones sexuales en los últimos treinta días?", la respuesta fue contundente: "Muchísimas, porque mi novio está acá. Hola, mi amor. Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos. Estás muy cómodo y muy contento".
La tribuna explotó en risas y Rosemblat, sentado entre el público, se mostró tímido pero relajado: "No, todo bien. Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad".
Durante la charla, Lali reflexionó sobre su carrera y se describió como "niña esclava de la televisión" después de contar que trabaja en la pantalla chica desde los 10 años. Broncano incluso comentó: "Te haces superfamoso con dieciocho años y hay mucha gente que ya siempre se quedó en los dieciocho años". Lali, sin embargo, aseguró haber encontrado su propio rumbo, eligiendo proyectos que la llevaron a consolidarse como artista adulta.
La cantante también contó su vida íntima con Pedro mientras estuvo en San Sebastián: "Yo estuve diez días en el festi de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a pajas hasta que él llegó. Yo soy una tipa sincera", cerrando la charla con un "¡Viva el amor!", ante las carcajadas del público.
El lenguaje de Lali Espósito y Pedro Rosemblat que desató comentarios
La presencia de Lali en España no tuvo únicamente impacto profesional. Las fotos con Pedro Rosemblat durante el festival encendieron especulaciones sobre su relación. En las redes sociales, algunos usuarios minuciosamente el lenguaje corporal de los dos.
"Él se inclina, ella está firme. La abraza, pero ella reafirma su liderazgo con la mano por encima de la suya". Otros fueron más tajantes: "Estos no llegan al verano, no por mala leche, sino porque se siente una vibra rara". Incluso circuló la llamada "Teoría de la Línea Verde", un concepto originado en Twitter que sugiere que en una foto de pareja, la persona que se inclina hacia la otra es la "sumisa" y la persona que mantiene la postura recta es la "dominante".
Sea como sea, también hubo momentos de complicidad: los dos brindaron con amigos, pasearon por terrazas y se mostraron descansando en el hotel. Mientras Lali se proyecta a nivel internacional y gestiona minuciosamente su intimidad, Rosemblat asume un rol más prudente y reservado. Por ahora, lo que queda es un espectáculo repleto de risas, confesiones subidas de tono y miradas que hablan más que las palabras.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas
Problemas para Milei: Sin US$, la 'carta Trump' ya no influye (llamen al Chapulín...)
José Luis Espert y Karina Milei, más cuestionados que Marcelo Gallardo...
Inter Miami 3 - Chicago Fire 5: una lluvia de goles, un partido de locos y mucho por pulir
Diario Olé confirmó a Diego Monroig: Llora Boca por Leandro Paredes