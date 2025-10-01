Aerolíneas Argentinas reactiva vuelos a una ciudad clave para el campo

Aerolíneas Argentinas a Río Cuarto

Según el esquema convenido, Aerolíneas Argentinas conectará tres veces por semana a la ciudad cordobesa con el Aeroparque Jorge Newbery. Los horarios estuvieron pensados específicamente para facilitar conexiones directas con otros puntos del país además de los vuelos internacionales que despegan desde las terminales porteñas.

Cabe destacar que la ruta comprende un esquema de “subsidios” por parte del municipio. En ese sentido, el compromiso es trabajar para mantener el promedio de ocupación de los vuelos en un 80%, siendo la diferencia por debajo de ese porcentaje teniendo que ser cubierto por fondos riocuartenses y blindando a Aerolíneas Argentinas de operar una ruta de baja rentabilidad.

Para Río Cuarto, el vuelo directo a Buenos Aires no es un detalle menor. Se trata de una conexión aérea que facilita el flujo de negocios que se genera en esa ciudad, principalmente basada en la economía agropecuaria, pero que comprende además otros sectores como el académico.

Río Cuarto es la sede de una de las universidades nacionales del país. Se trata de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con más de 20.000 alumnos inscritos.

Por otra parte, Río Cuarto apuesta a su conexión aérea para generar un mayor flujo turístico. Se trata de una de las zonas cordobesas a las que la Agencia Córdoba Turismo pretende desarrollar como polo atractivo.

avion-aerolineas-argentinas. Aeroparque vuelve a conectar con Río Cuarto.

Lejos de su esplendor

Si bien la reconexión de Río Cuarto con Aeroparque es importante, la realidad está lejos de ser la mejor en términos de pasajes. En ese sentido, el récord de la ciudad del sur cordobés tuvo su mejor año en materia de vuelos en 2017, cuando alcanzó a operar hasta 12 vuelos por semana y concretó el transporte de más de 55.000 pasajeros a pesar de ser una ciudad con poco menos de 280.000 habitantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guillederivas/status/1973052296058552582&partner=&hide_thread=false Vuelven los vuelos a Río Cuarto

Firmamos el convenio con @Aerolineas_AR para recuperar la conexión con Bs As. Una conquista de toda la comunidad, fruto del trabajo conjunto con instituciones, intendentes, y la provincia. @MartinLlaryora



El 1° de noviembre, despegamos pic.twitter.com/hJWQXFJEik — Guillermo De Rivas (@guillederivas) September 30, 2025

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas

Problemas para Milei: Sin US$, la 'carta Trump' ya no influye (llamen al Chapulín...)

José Luis Espert y Karina Milei, más cuestionados que Marcelo Gallardo...

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

Inter Miami 3 - Chicago Fire 5: una lluvia de goles, un partido de locos y mucho por pulir