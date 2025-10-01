Sorpresivo: Otra multinacional cerró su planta en el Parque Industrial de Pilar y hay 140 despidos

image La multinacional Magnera tiene plantas en Brasil, Colombia y México, y a este último partirán las máquinas que hasta ahora daban trabajo en Pilar.

De Pilar a México

Magnera tiene plantas en Brasil, Colombia y México. A este último destino partirán las máquinas que hasta el lunes daban trabajo en Pilar. Los trabajadores, en su mayoría vecinos de Derqui, Tortuguitas, Pilar y Escobar, van a cobrar el 100% de las indemnizaciones y hay versiones de que podrían negociar un plus.

Pero aseguran que la decisión de los despidos es irreversible Pero aseguran que la decisión de los despidos es irreversible

" Esta decisión no se tomó a la ligera", declaró en las últimas horas Curt Begle, CEO de Magnera, aunque sin referirse a los trabajadores despedidos.

Magnera se había consolidado a fines del año pasado como producto de la fusión del negocio de no tejidos y films para la salud y la higiene de la firma Berry Global (que operaba en Argentina) con Glatfelter.

La empresa emplea aproximadamente a 9.000 personas a nivel mundial y genera ingresos anuales de 2.900 millones de dólares. Sin embargo, en su último balance incumplió las expectativas de ganancias y sus ingresos bajaron.

