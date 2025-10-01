La multinacional Magnera les informó a sus operarios que cerraba su planta de producción en el Parque Industrial de Pilar y los invitó a retirarse mientras estaban produciendo, sumándose así a larga lista de despidos que sacude a los trabajadores de industrias pilarenses. En este caso, son 140 los trabajadores despedidos.
RUMBO A MÉXICO...
Sorpresivo: Otra multinacional cerró su planta en el Parque Industrial de Pilar y hay 140 despidos
La decisión de la multinacional, que tiene su planta en Pilar, sorprendió a los operarios, que en plena tarea fueron invitados a retirarse.
La compañía con sede en Estados Unidos está especializada en la producción de materiales no tejidos y films. Era proveedora de insumos para fábricas de pañales y toallitas higiénicas, como P&G y Kimberly Clarck, que también cerró recientemente su planta de Pilar, dejando a 230 obreros en la calle.
La decisión forma parte de un plan mundial de la compañía denominado Proyecto CORE, que busca centralizar la producción global de la firma.
Actualmente la firma tenía 100 operarios en su planta de la calle 9 y Del Canal, en el Parque. Hace dos meses, ya había despedido a otros 40, de 15 a 25 años de antigüedad, como parte del proceso de desguace local.
De Pilar a México
Magnera tiene plantas en Brasil, Colombia y México. A este último destino partirán las máquinas que hasta el lunes daban trabajo en Pilar. Los trabajadores, en su mayoría vecinos de Derqui, Tortuguitas, Pilar y Escobar, van a cobrar el 100% de las indemnizaciones y hay versiones de que podrían negociar un plus.
" Esta decisión no se tomó a la ligera", declaró en las últimas horas Curt Begle, CEO de Magnera, aunque sin referirse a los trabajadores despedidos.
Magnera se había consolidado a fines del año pasado como producto de la fusión del negocio de no tejidos y films para la salud y la higiene de la firma Berry Global (que operaba en Argentina) con Glatfelter.
La empresa emplea aproximadamente a 9.000 personas a nivel mundial y genera ingresos anuales de 2.900 millones de dólares. Sin embargo, en su último balance incumplió las expectativas de ganancias y sus ingresos bajaron.
