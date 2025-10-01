Vassalli atraviesa horas críticas y los delegados no descartan tomar la fábrica

Luego de escucharlo a él y despejar dudas, el personal decidió rechazar dicha oferta por lo que pidió que volvieran a reunirse días más tarde.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido durante los meses anteriores, la última semana, la familia Marsó se mostró predispuesta a dialogar e intentar negociar con los representantes de los obreros.

Pese a ello, Cerra aseguró que de la audiencia "nunca nos vamos conforme, hasta tanto nos queda insatisfecho el 100% de lo que a los trabajadores les corresponde y gran parte de lo que los trabajadores necesitan, que a veces no es lo mismo que lo que les corresponde".

"Acá no les están dando ni lo que les corresponde ni lo que necesitan, pero sí es bastante mejor de lo que ha sido la semana pasada".

Miércoles clave

Aún no hay acuerdo sobre los salarios adeudados desde hace tres meses. Los trabajadores exigen un compromiso de pago concreto, mientras que la empresa argumenta que necesita reactivar la producción para generar ingresos. La desconfianza se profundiza ante incumplimientos previos.

En tanto, los trabajadores de Vassalli, se reúnen desde las 8 de la mañana en las puertas de la fábrica para debatir y votar una nueva propuesta presentada por la firma. Esta decisión es crucial, ya que determinará si se pone fin a la disputa salarial que mantiene paralizada la planta desde el 8 de septiembre pasado.

La propuesta empresarial implica que, si es aceptada, los trabajadores volverán a sus funciones bajo un esquema de recorte en horas y sueldo. Adicionalmente, se establecieron plazos para el pago de la deuda salarial que la firma mantiene con sus empleados desde hace meses. Si es aprobada, la compañía, a través de su abogado, Leonardo Giletta, adelantó que la planta de Firmat reabrirá sus puertas el próximo lunes 6 de octubre.

En caso de no haber avances en las próximas horas, los delegados no descartan una toma de la fábrica.

Se realizó una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, mientras persiste el conflicto: 288 obreros llevan cuatro meses sin cobrar sus sueldos.



"Atrás de cada obrero hay una familia", expresó un empleado despedido. pic.twitter.com/ASUwS9J3u1 — De12a14 (@De12a14) September 30, 2025

Florencia Arietto generó mayor polémica

Mientras se llevaba adelante la audiencia entre Mateo Marsó, en representación de los propietarios de la empresa, con Cerra y Romero, llegó una carta documento firmada por Florencia Arietto, pidiendo el cambio de jurisdicción.

Ante el malestar, incluso de los representantes del Ministerio de Trabajo, desde la empresa sostuvieron que Arietto no tenía ninguna directiva para hacerlo.

