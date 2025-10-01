ROSARIO. A partir del conflicto salarial que mantienen desde hace meses que paralizó la fábrica en Firmat, este martes (30/09), en el Ministerio de Trabajo, se llevó adelante una nueva audiencia entre los representantes de la Unión Obrero Metalúrgica (UOM) y de Vassalli. La reunión fue extensa y hubo varios cuartos intermedios, aunque no hubo avances. Hoy, miércoles clave.
MIÉRCOLES CLAVE
Vassalli atraviesa horas críticas y los delegados no descartan tomar la fábrica
El panorama de la fábrica de cosechadoras Vassalli no es para nada alentador. La nueva audiencia con representantes de la UOM no tuvo avances y preocupa.
Crece la tensión en Vassalli
La propuesta empresarial planteaba la reincorporación escalonada de los empleados: primero 110 personas y luego el resto, lo que implicaría dejar a muchos sin trabajo durante más de cinco meses. Esta oferta fue descartada por el gremio, que exige el retorno total de la planta: "Si regresan, son todos los que tienen que volver", afirmaron desde la representación sindical.
Al respecto, Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat, señaló que "lo más importante era que entraran todos los obreros a trabajar, ellos estaban hablando de solamente 100 personas, y la discusión se ha logrado que entren todos los trabajadores, con una reducción de la jornada, pero era lo más importante, que entren todos a trabajar".
En ese marco, vale recordar que hace una semana, la familia Marsó se presentó en el Ministerio y realizó una propuesta a los empleados, la cual fue transmitida personalmente por el abogado de la UOM, Pablo Cerra.
Luego de escucharlo a él y despejar dudas, el personal decidió rechazar dicha oferta por lo que pidió que volvieran a reunirse días más tarde.
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido durante los meses anteriores, la última semana, la familia Marsó se mostró predispuesta a dialogar e intentar negociar con los representantes de los obreros.
Pese a ello, Cerra aseguró que de la audiencia "nunca nos vamos conforme, hasta tanto nos queda insatisfecho el 100% de lo que a los trabajadores les corresponde y gran parte de lo que los trabajadores necesitan, que a veces no es lo mismo que lo que les corresponde".
Aún no hay acuerdo sobre los salarios adeudados desde hace tres meses. Los trabajadores exigen un compromiso de pago concreto, mientras que la empresa argumenta que necesita reactivar la producción para generar ingresos. La desconfianza se profundiza ante incumplimientos previos.
En tanto, los trabajadores de Vassalli, se reúnen desde las 8 de la mañana en las puertas de la fábrica para debatir y votar una nueva propuesta presentada por la firma. Esta decisión es crucial, ya que determinará si se pone fin a la disputa salarial que mantiene paralizada la planta desde el 8 de septiembre pasado.
La propuesta empresarial implica que, si es aceptada, los trabajadores volverán a sus funciones bajo un esquema de recorte en horas y sueldo. Adicionalmente, se establecieron plazos para el pago de la deuda salarial que la firma mantiene con sus empleados desde hace meses. Si es aprobada, la compañía, a través de su abogado, Leonardo Giletta, adelantó que la planta de Firmat reabrirá sus puertas el próximo lunes 6 de octubre.
En caso de no haber avances en las próximas horas, los delegados no descartan una toma de la fábrica.
Florencia Arietto generó mayor polémica
Mientras se llevaba adelante la audiencia entre Mateo Marsó, en representación de los propietarios de la empresa, con Cerra y Romero, llegó una carta documento firmada por Florencia Arietto, pidiendo el cambio de jurisdicción.
Ante el malestar, incluso de los representantes del Ministerio de Trabajo, desde la empresa sostuvieron que Arietto no tenía ninguna directiva para hacerlo.
