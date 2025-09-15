Preocupa el futuro de Vassalli: ¿Qué pasa con la fábrica?

La crisis se agrava

Trabajadores de la fábrica Vassalli en la localidad de Firmat marcharon el viernes junto a la dirigencia nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para exigir la "continuidad de la empresa" y la protección de los puestos laborales, en medio de la crisis que vive la firma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gisoleok/status/1966549196959281484&partner=&hide_thread=false AHORA / pueblada en Firmat, La histórica fábrica de cosechadoras Vassalli sorprendió con un cierre, y más de 300 puestos de trabajo en peligro#RenunciaMilei pic.twitter.com/Kk8i79fndX — Soledad Gimenez (@gisoleok) September 12, 2025

La movilización, que comenzó al mediodía, incluyó un acto frente a la planta de cosechadoras y contó con la presencia del secretario general del gremio Abel Furlán, junto con representantes de diversas seccionales del gremio.

Al respecto, Furlán aseguró que "Es una situación muy dolorosa, muy angustiante, no sólo para los trabajadores sino también para todo el pueblo de Firmat. Vassalli es una empresa fundamental para la Unión Obrera Metalúrgica porque es industria nacional".

A su vez, agregó que "es lamentable que haya empresarios irresponsables que pretendan poner a los trabajadores como enemigos ante una situación semejante".

"Esto es la consecuencia del gobierno de Javier Milei, de abrir la economía y de permitir que la producción que hace Vassalli venga desde afuera con maquinarias usadas en desmedro de todo el entramado productivo que tiene la Argentina".

Sobre esa línea, el líder sindical expresó: "Vinimos a solidarizarnos y a hacernos cargo no solamente de defender los derechos de los trabajadores reclamando el pago que hace tres meses que no perciben su salario sino también la defensa de nuestra industria, que es nuestro compromiso histórico".

image El secretario general de la UOM, Abel Furlán, lideró el acto y denunció la grave situación de los trabajadores, quienes llevan tres meses sin cobrar salarios, medio aguinaldo, aumentos paritarios ni aportes previsionales, acumulando deudas promedio de 1,5 millones de pesos por empleado.

Deudas, cierre y euforia

El conflicto se desató por el incumplimiento en el pago de los salarios de julio, el medio aguinaldo, aumentos paritarios y aportes previsionales que la compañía no realiza desde abril, dejando a los trabajadores sin cobertura de obra social.

Son 280 empleados los que sostienen la huelga, con una deuda promedio de un 1.500.000 de pesos por persona, según estimaciones de los propios operarios.

La situación escaló tras la llegada de la abogada y diputada de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, que buscó trasladar el conflicto al plano nacional y acusar a los delegados, lo que los obreros interpretaron como un intento de amedrentamiento.

