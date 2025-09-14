De la UES a Bases CABA: Los libertarios quieren imitar al peronismo pero se equivocan

Una de las acusaciones de Las Fuerzas del Cielo y del exPRO en su franja más 'gorila', consiste en que el gobierno de La Libertad Avanza se llenó de peronistas, ya sea en su versión K como no K, y hasta panperonistas en su versión massista. Por cierto que es injusto porque también hay macristas: LLA enroló de todos lados, la mayoría de las veces no libertarios, con criterios curiosos y hasta caprichosos. Además, los amarillos más insoportables olvidan que Mauricio Macri también realizó el experimento y prueba del rejunte genético fueron Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Daniel Amoroso, Juan Pablo Schiavi, Álvaro González, Silvia Majdalani, y otros. 'Lule' Menem propuso imitar a La Cámpora y utilizar las delegaciones del PAMI y ANSeS para el control territorial. A la vez fueron incorporados 'referentes' peronistas, y los ejemplos más conocidos son 'Lule' Menem y Sebastián Pareja. Obvio que no han sido los únicos.
El Mundo Árabe amenaza a USA con romper con Israel si sigue atacando Gaza
Jana Choukeir y Andrew Mills para Reuters:
"Los líderes de los estados árabes e islámicos advertirán que el ataque de Israel a Qatar y otros "actos hostiles" amenazan la coexistencia y los esfuerzos para normalizar las relaciones en la región, según un proyecto de resolución que se presentará ante una cumbre árabe-islámica el lunes.
La cumbre se está convocando en Doha para mostrar apoyo a Qatar tras el ataque israelí contra los líderes del grupo militante palestino Hamás que residen en el estado del Golfo. (…)
Un extracto del proyecto de resolución visto por Reuters decía que "el brutal ataque israelí contra Qatar y la continuación de los actos hostiles de Israel, incluyendo genocidio, limpieza étnica, hambruna, asedio, actividades colonizadoras y políticas de expansión, amenazan las perspectivas de paz y coexistencia en la región".
Estas acciones amenazan "todo lo que se ha logrado en el camino de la normalización de las relaciones con Israel, incluidos los acuerdos actuales y los futuros", según el borrador, que fue elaborado por los ministros de Asuntos Exteriores reunidos antes de la cumbre.
Israel ha sido ampliamente acusado de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza, incluso por el grupo más grande del mundo de estudiosos del genocidio , durante su campaña de casi dos años en el enclave palestino que ha matado a más de 64.000 personas, según las autoridades locales. (…)".
