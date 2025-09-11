Tiene 6 capítulos y es la miniserie que todos quieren maratonear

urgente24
Dirigida por Aleksandra Terpiska, esta miniserie en HBO Max muestra cómo un hecho escolar puede convertirse en una espiral de consecuencias imprevistas.

11 de septiembre de 2025
La miniserie en HBO Max que la crítica describe como una perla.

Mientras los días se alargan y el aire tibio de la primavera invita a la gente a las plazas y los parques, hay quienes prefieren un refugio más íntimo y silencioso. Para esos espíritus que eligen el sillón sobre el sol, el cine en casa sobre las salidas, la respuesta perfecta a esa búsqueda podría ser una miniserie. Y por miniserie, nos referimos a "Un hombre decente".

Esta producción polaca, compuesta por apenas seis capítulos de unos cuarenta minutos cada uno, se planta como un golpe en el pecho. Su narrativa no se limita a entretener; de hecho, utiliza el entretenimiento como anzuelo para atraparnos en una red de preguntas incómodas.

La sinopsis es engañosamente simple, casi como un detonante que, al apretarlo, desata una explosión moral: "Cuando su hijo es golpeado en la escuela, un hombre decente toma una decisión precipitada que altera el curso de su vida para siempre". A partir de ese punto, el espectador es arrastrado a un torbellino de decisiones dudosas, consecuencias inesperadas y dilemas que nos fuerzan a mirarnos al espejo.

La historia se desenvuelve en un tejido de drama y suspenso que no da respiro. La tensión crece capítulo a capítulo, no solo por lo que sucede en pantalla, sino por lo que nos hace sentir en lo profundo de nuestra conciencia.

La miniserie polaca que genera polémica

Bajo la dirección de Aleksandra Terpiska, y con un elenco de notables actores polacos como Krzysztof Czeczot, Michal Czernecki, Antoni Tyszkiewicz, Magdalena Czerwiska, Jan Englert, Agnieszka Zulewska, Marek Kalita, Konrad Kkol, Grzegorz Maecki, Dobromir Dymecki, Aleksandra Pisula y Jerzy Skolimowski, esta miniserie disponible en HBO Max funciona como un experimento psicológico en el que el bien y el mal dejan de ser categorías absolutas para convertirse en matices.

¿Qué tan delgada es la línea que separa a un padre protector de la persona que pierde su brújula moral? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar en nombre de la lealtad a un hijo? "Un hombre decente" no ofrece respuestas fáciles, sino, por el contrario, nos invita a cuestionar las nuestras.

Es un relato sobre la condición humana en su estado más vulnerable y contradictorio. Es, como bien lo definió Marina Zucchi de Diario Clarín, "Una pequeña perla polaca que desconcierta. Un thriller psicológico que nos pone a ejercitar la cuestión moral, la mirada sobre la honestidad, la honradez, la miserabilidad y la justicia."

image

En un mundo saturado de producciones que solo buscan el golpe de efecto, esta miniserie se destaca por su honestidad intelectual. Es una invitación a la introspección, un desafío a nuestras propias convicciones. Es, en definitiva, una obra que se queda con uno mucho después de que haya terminado, resonando en la mente con la fuerza de una pregunta no resuelta.

