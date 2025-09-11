Tiene 6 capítulos y es la miniserie que todos quieren maratonear

¿Qué tan delgada es la línea que separa a un padre protector de la persona que pierde su brújula moral? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar en nombre de la lealtad a un hijo? "Un hombre decente" no ofrece respuestas fáciles, sino, por el contrario, nos invita a cuestionar las nuestras.

Es un relato sobre la condición humana en su estado más vulnerable y contradictorio. Es, como bien lo definió Marina Zucchi de Diario Clarín, "Una pequeña perla polaca que desconcierta. Un thriller psicológico que nos pone a ejercitar la cuestión moral, la mirada sobre la honestidad, la honradez, la miserabilidad y la justicia."

image

En un mundo saturado de producciones que solo buscan el golpe de efecto, esta miniserie se destaca por su honestidad intelectual. Es una invitación a la introspección, un desafío a nuestras propias convicciones. Es, en definitiva, una obra que se queda con uno mucho después de que haya terminado, resonando en la mente con la fuerza de una pregunta no resuelta.

