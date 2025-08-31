La miniserie de 6 capítulos que genera adicción total

Los críticos la destacan

La recepción crítica no tardó en reconocer la calidad del producto. Ángel S. Harguindey del Diario El País la describió como "Una notable serie sobre la corrupción policial y la eficiencia del sistema judicial", mientras que Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter ofreció una perspectiva matizada: "Se beneficia de su cercanía a 'The Wire' y también sufre por la misma causa: porque puedes ser una serie condenadamente sólida y aun así, no ser 'The Wire'. ¿'We Own This City'? Aun con todos sus fallos, es condenadamente sólida".

La autenticidad de los diálogos y la credibilidad del guion también han sido elementos destacados por espectadores y críticos por igual. Como señaló un usuario en la plataforma FilmAffinity: "Está muy bien realizada, tiene un guion y unos diálogos muy creíbles y, como siempre ocurre con David Simon, hay dureza, realismo, pero también empatía con la gente que lo pasa mal".

