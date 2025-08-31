Cualquier momento resulta perfecto para sumergirse en una producción audiovisual que capture nuestra atención desde el primer minuto, especialmente cuando se trata de una miniserie que no demanda un compromiso temporal excesivo, pero promete una experiencia narrativa intensa y reveladora. Con apenas seis episodios de menos de una hora cada uno, "La ciudad es nuestra" se presenta como esa joya televisiva que merece ser descubierta.
"CONDENADAMENTE SÓLIDA"
La miniserie de 6 capítulos que genera adicción total
Disturbios, abuso policial y una ciudad al límite se muestran en esta miniserie que puede verse completa en HBO Max.
Conocida internacionalmente como "We Own This City", esta producción de 2022 llegó para sacudir los cimientos de quienes creían haber visto todo en materia de series policiales. Bajo el paraguas creativo de David Simon y George Pelecanos, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria cultural, esta miniserie encuentra su hogar en HBO Max y cuenta con la dirección de Reinaldo Marcus Green, conformando un trío creativo que promete excelencia desde el comienzo.
El elenco encabezado por Jon Bernthal despliega una galería de personajes que incluye a Wunmi Mosaku, Jamie Hector, Josh Charles, McKinley Belcher III, Rob Brown, David Corenswet, Dagmara Dominczyk, Don Harvey, Larry Mitchell y Delaney Williams, entre otros intérpretes.
La miniserie que sigue la unidad encubierta más polémica de la ciudad
La narrativa nos transporta al Baltimore de 2015, una ciudad herida por la muerte de Freddie Gray, un joven afroamericano que falleció bajo custodia policial en circunstancias más que cuestionables. Este trágico episodio desencadena una serie de disturbios que exponen las profundas fracturas sociales de la comunidad, mientras los índices de criminalidad alcanzan niveles alarmantes que obligan a las autoridades a tomar medidas desesperadas.
Es precisamente en este clima de caos y presión institucional donde emerge la figura del Sargento Wayne Jenkins y su unidad de élite, un grupo de agentes encubiertos que operan con métodos poco convencionales para limpiar las calles de armas y narcóticos. La propuesta de Simon y Pelecanos trasciende el simple entretenimiento para convertirse en una radiografía implacable de la corrupción sistémica.
Los críticos la destacan
La recepción crítica no tardó en reconocer la calidad del producto. Ángel S. Harguindey del Diario El País la describió como "Una notable serie sobre la corrupción policial y la eficiencia del sistema judicial", mientras que Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter ofreció una perspectiva matizada: "Se beneficia de su cercanía a 'The Wire' y también sufre por la misma causa: porque puedes ser una serie condenadamente sólida y aun así, no ser 'The Wire'. ¿'We Own This City'? Aun con todos sus fallos, es condenadamente sólida".
La autenticidad de los diálogos y la credibilidad del guion también han sido elementos destacados por espectadores y críticos por igual. Como señaló un usuario en la plataforma FilmAffinity: "Está muy bien realizada, tiene un guion y unos diálogos muy creíbles y, como siempre ocurre con David Simon, hay dureza, realismo, pero también empatía con la gente que lo pasa mal".
