La miniserie de 13 episodios más atrapante que vas a ver este año

Lo más interesante es cómo Justified humaniza al crimen, mostrando que los villanos también son producto de su entorno. La música de Gangstagrass, entre bluegrass y hip hop, marca el tono de un choque de épocas, de lo clásico con lo moderno, que se siente en cada escena.

97% de aprobación y razones de sobra para engancharse

La recepción de la serie fue contundente. En Rotten Tomatoes alcanza un 97% de aprobación crítica, y los medios no dudan: Variety dice: "El enormemente atractivo estrellato de Timothy Olyphant como el U.S. Marshal Raylan Givens se refuerza con un reparto aún más sólido (...) Moderadamente serializado, pero también satisfactoriamente procedimental”. Para Revista Noticias, “Siempre interesante, siempre con suspenso, sigue siendo de lo mejor de la década".

Por su lado, The New York Times reconoce que es menos brutal que 'Sons of Anarchy' o 'The Shield', pero que igualmente es "un espectáculo de fantasía de machotes que se completa con carreteras, chicos malos, explosiones, balas y cubos de sangre".

Embed

Lo cierto es que Justified logra equilibrar la acción con los diálogos inteligentes. Explosiones, balas y violencia conviven con humor sardónico y construcción de personajes. Comparada con clásicos como Deadwood, prioriza el entretenimiento y el desarrollo de personajes por sobre la poética literaria, aunque Timothy Olyphant demuestra que el western contemporáneo le queda perfecto.

Con un 97% de aprobación de la audiencia, Justified es el thriller policial que todos deberían ver: cada episodio recuerda que en Harlan la justicia nunca es simple y que los códigos personales pueden ser tan peligrosos como los criminales que los cruzan. La serie revive el espíritu del western y lo transforma en algo crudo, moderno y atrapante, donde la violencia y la moralidad se cruzan de manera inevitable.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La atrapante miniserie de 9 episodios que te va a hacer dudar de todo

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

La miniserie de 8 episodios con Colin Farrell que no podés ignorar

La miniserie que revela los secretos más oscuros de la élite estadounidense