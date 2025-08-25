Una miniserie de Netflix con solo 8 episodios está atrapando a todos con un thriller lleno de misterio, secretos y relaciones peligrosas. En un pequeño pueblo, la llegada de una joven madre altera la rutina de un grupo exclusivo y adinerado, y lo que parecía un acercamiento social se convierte en un juego donde nada es lo que parece.
ARRASA EN EL TOP
La miniserie que revela los secretos más oscuros de la élite estadounidense
Una miniserie intensa de 8 episodios donde los secretos, las obsesiones y los asesinatos no te dejan pestañear. Imperdible para maratonear solo en Netflix.
Secretos y poder en Maple Brook: Quién es quién en esta miniserie
The Hunting Wives, estrenada en Netflix el 21 de julio de 2025, toma el libro de May Cobb y lo convierte en un thriller erótico y con mucho drama social. Sophie O’Neil (Brittany Snow) llega a Maple Brook con su marido Graham (Evan Jonigkeit) buscando un nuevo comienzo tras un accidente fatal en Cambridge. Pero la vida tranquila que imaginaba se rompe cuando conoce a Margo Banks (Malin Akerman), líder de las "Hunting Wives", un círculo exclusivo de esposas adineradas con secretos que van mucho más allá de la ostentación.
El elenco también se compone de Dermot Mulroney como Jed Banks, millonario y candidato a gobernador; Katie Lowes y Jaime Ray Newman, que encarnan a mujeres clave del grupo; y Madison Wolfe como Abby, cuya muerte en los bosques dispara toda la trama. La serie juega con la tensión entre la vida pública y privada: cada sonrisa puede ocultar manipulación, cada romance es una trampa, y la violencia no tarda en irrumpir.
Lo que hace interesante a la serie es cómo toma elementos del thriller erótico de los ’90 y los mezcla con el drama televisivo moderno, en la línea de Amas de casa desesperadas, pero más oscuro y directo. Además de adaptarse a la vida texana, Sophie se ve arrastrada a secretos sexuales y obsesiones que ponen en riesgo su vida y la de los demás. Netflix consiguió algo raro: un drama con ritmo, tensión constante y personajes que no dejan indiferente a nadie.
Críticas, fanáticos y la polémica que The Hunting Wives no esquiva
La reacción de la crítica muestra la polarización que genera. Paste Magazine define la serie como "descaradamente entretenida, el equivalente televisivo a una lectura playera de ritmo rápido". Ready Steady Cut señala que "todo es ridículo, pero está diseñado con precisión para que sea imposible dejar de verlo". Y The Daily Beast la destaca como "el tipo de diversión frívola y picante hecha a medida para ser consumida en una sesión maratoniana de verano".
No es casualidad que la serie tenga tanto éxito: pese a no estar disponible en todos los países, se mantuvo semanas en el top de Netflix, incluso superando a producciones ya consolidadas como Merlina. Y es que esa mezcla de misterio con erotismo y crítica a la élite estadounidense engancha incluso a quienes suelen pasar de los thrillers.
Sin embargo, la continuación de la serie no está clara: al ser la primera temporada una adaptación de un libro único, la creadora Rebecca Cutter tendrá que inventar casi todo si Netflix renueva. Lo importante sería mantener la química entre Sophie y Margo y el equilibrio entre misterio y tensión sexual que hizo de The Hunting Wives un fenómeno.
Si logra hacerlo, la serie podría marcar un antes y un después en el catálogo de Netflix: una historia que además de entretener, también incomoda y fascina al mismo tiempo.
