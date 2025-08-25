La miniserie que revela los secretos más oscuros de la élite estadounidense

No es casualidad que la serie tenga tanto éxito: pese a no estar disponible en todos los países, se mantuvo semanas en el top de Netflix, incluso superando a producciones ya consolidadas como Merlina. Y es que esa mezcla de misterio con erotismo y crítica a la élite estadounidense engancha incluso a quienes suelen pasar de los thrillers.

image La serie fue un éxito en Netflix y recibió críticas mixtas pero elogiosas por su entretenimiento y tensión. Su continuidad dependerá de mantener la química y el misterio que la hizo popular.

Sin embargo, la continuación de la serie no está clara: al ser la primera temporada una adaptación de un libro único, la creadora Rebecca Cutter tendrá que inventar casi todo si Netflix renueva. Lo importante sería mantener la química entre Sophie y Margo y el equilibrio entre misterio y tensión sexual que hizo de The Hunting Wives un fenómeno.

Si logra hacerlo, la serie podría marcar un antes y un después en el catálogo de Netflix: una historia que además de entretener, también incomoda y fascina al mismo tiempo.

Embed

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie que te hace replantear todo lo que creías seguro

La miniserie que todos subestimaron y ahora no podés dejar de mirar

La nueva miniserie que rompe los rankings y dejó a todos sin palabras

La miniserie que te va a mantener pegado a la pantalla todo el finde