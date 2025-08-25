urgente24
La miniserie que revela los secretos más oscuros de la élite estadounidense

Una miniserie intensa de 8 episodios donde los secretos, las obsesiones y los asesinatos no te dejan pestañear. Imperdible para maratonear solo en Netflix.

25 de agosto de 2025 - 12:54
Por GERMÁN MOLKUC

Una miniserie de Netflix con solo 8 episodios está atrapando a todos con un thriller lleno de misterio, secretos y relaciones peligrosas. En un pequeño pueblo, la llegada de una joven madre altera la rutina de un grupo exclusivo y adinerado, y lo que parecía un acercamiento social se convierte en un juego donde nada es lo que parece.

Secretos y poder en Maple Brook: Quién es quién en esta miniserie

The Hunting Wives, estrenada en Netflix el 21 de julio de 2025, toma el libro de May Cobb y lo convierte en un thriller erótico y con mucho drama social. Sophie O’Neil (Brittany Snow) llega a Maple Brook con su marido Graham (Evan Jonigkeit) buscando un nuevo comienzo tras un accidente fatal en Cambridge. Pero la vida tranquila que imaginaba se rompe cuando conoce a Margo Banks (Malin Akerman), líder de las "Hunting Wives", un círculo exclusivo de esposas adineradas con secretos que van mucho más allá de la ostentación.

image
Sophie O’Neil llega a un pueblo texano y se ve atrapada en el mundo secreto de las "Hunting Wives", liderado por Margo Banks. La serie combina thriller erótico y drama social con personajes complejos.

El elenco también se compone de Dermot Mulroney como Jed Banks, millonario y candidato a gobernador; Katie Lowes y Jaime Ray Newman, que encarnan a mujeres clave del grupo; y Madison Wolfe como Abby, cuya muerte en los bosques dispara toda la trama. La serie juega con la tensión entre la vida pública y privada: cada sonrisa puede ocultar manipulación, cada romance es una trampa, y la violencia no tarda en irrumpir.

Lo que hace interesante a la serie es cómo toma elementos del thriller erótico de los ’90 y los mezcla con el drama televisivo moderno, en la línea de Amas de casa desesperadas, pero más oscuro y directo. Además de adaptarse a la vida texana, Sophie se ve arrastrada a secretos sexuales y obsesiones que ponen en riesgo su vida y la de los demás. Netflix consiguió algo raro: un drama con ritmo, tensión constante y personajes que no dejan indiferente a nadie.

Críticas, fanáticos y la polémica que The Hunting Wives no esquiva

La reacción de la crítica muestra la polarización que genera. Paste Magazine define la serie como "descaradamente entretenida, el equivalente televisivo a una lectura playera de ritmo rápido". Ready Steady Cut señala que "todo es ridículo, pero está diseñado con precisión para que sea imposible dejar de verlo". Y The Daily Beast la destaca como "el tipo de diversión frívola y picante hecha a medida para ser consumida en una sesión maratoniana de verano".

No es casualidad que la serie tenga tanto éxito: pese a no estar disponible en todos los países, se mantuvo semanas en el top de Netflix, incluso superando a producciones ya consolidadas como Merlina. Y es que esa mezcla de misterio con erotismo y crítica a la élite estadounidense engancha incluso a quienes suelen pasar de los thrillers.

image
La serie fue un éxito en Netflix y recibió críticas mixtas pero elogiosas por su entretenimiento y tensión. Su continuidad dependerá de mantener la química y el misterio que la hizo popular.

Sin embargo, la continuación de la serie no está clara: al ser la primera temporada una adaptación de un libro único, la creadora Rebecca Cutter tendrá que inventar casi todo si Netflix renueva. Lo importante sería mantener la química entre Sophie y Margo y el equilibrio entre misterio y tensión sexual que hizo de The Hunting Wives un fenómeno.

Si logra hacerlo, la serie podría marcar un antes y un después en el catálogo de Netflix: una historia que además de entretener, también incomoda y fascina al mismo tiempo.

