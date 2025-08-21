Imaginá un mundo donde de golpe desaparece un porcentaje de la población y todo lo que conocías pierde sentido. Esta miniserie de HBO Max explora el dolor, la culpa y la resiliencia humana, sumergiéndote en un misterio que desafía la fe y la razón. Cada episodio es un viaje intenso que deja marcas profundas en quien se atreve a mirar.
LA CRÍTICA LA AMA
La miniserie que te hace replantear todo lo que creías seguro
Una miniserie intensa que explora el dolor y la fe tras una desaparición inexplicable. Misterio, drama y emociones que te atrapan desde el primer episodio.
La miniserie que convierte la pérdida en una experiencia
Estamos hablando de The Leftovers, creada por Damon Lindelof y basada en la novela de Tom Perrotta. La historia arranca tres años después de un evento inexplicable que hace desaparecer al 2% de la población mundial, unos 140 millones de personas.
En Mapleton, Nueva York, la serie sigue a Kevin Garvey (Justin Theroux), jefe de policía y padre que intenta sostener la normalidad en un mundo que ya no tiene reglas claras. Su esposa Laurie (Amy Brenneman) abandona su vida para unirse a un culto nihilista y con rituales extremos. Su hijo Tommy (Chris Zylka) busca respuestas con Holy Wayne, un gurú autoproclamado Mesías, y su hija Jill (Margaret Qualley) transita la adolescencia en medio del caos.
A estos personajes se suman Nora Durst (Carrie Coon), viuda que perdió a toda su familia, y su hermano, el reverendo Matt Jamison (Christopher Eccleston), quienes encarnan el dolor y la resiliencia humana. Meg Abbott (Liv Tyler) se convierte en otra pieza necesaria, mientras la serie mete conflictos familiares entre tantas tensiones religiosas y morales.
La historia se expande en la segunda temporada a Jarden, Texas, un pueblo "milagroso" donde nadie desapareció. Allí, los Garvey y otros personajes enfrentan desapariciones de menores, fanatismos y confrontaciones personales. Todo esto se desarrolla con una intensidad que pocas series logran sostener.
Está disponible en HBO Max y ofrece una experiencia a puro misterio, filosofía y drama humano de manera única.
Lo que la TV rara vez logra: incomodar y fascinar a la vez
Aunque la primera temporada recibió críticas mixtas por su tono, la crítica respondió más positivamente a sus segunda y tercera temporadas, considerándola incluso una obra maestra televisiva.
Los críticos coinciden en que la serie evolucionó hacia niveles excepcionales: IndieWire señaló que "La 3ª temporada lleva a la mejor serie que hay en televisión a nuevas cotas evocadoras". MicropsiaCine.com opinó: "Lo que comenzó como un drama grave y doloroso se fue transformando en una curiosa serie fantástica para reencontrarse, sobre el final, con sus orígenes". Y Slate agregó: "Jactanciosa y extraña, volátil e impredecible (...) El lienzo de 'The Leftovers' se ha expandido más todavía".
La música de Max Richter acompaña cada escena con una tensión emocional constante, mientras que las actuaciones de Theroux y Coon logran que los personajes permanezcan en la memoria mucho después de terminar los episodios.
Y es que The Leftovers nos ofrece una historia sobrenatural pero profundamente humana, obligándonos a cuestionar la fe, la pérdida y la búsqueda de sentido en un mundo incomprensible. En definitiva, es un estudio sobre la fragilidad humana y la resiliencia frente a lo inexplicable, una experiencia imprescindible para quienes buscan televisión que entretenga, pero que además deje cicatrices y preguntas abiertas mucho después de que pasen los créditos.
