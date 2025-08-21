urgente24
La miniserie que te hace replantear todo lo que creías seguro

Una miniserie intensa que explora el dolor y la fe tras una desaparición inexplicable. Misterio, drama y emociones que te atrapan desde el primer episodio.

21 de agosto de 2025 - 12:35
Por GERMÁN MOLKUC

Imaginá un mundo donde de golpe desaparece un porcentaje de la población y todo lo que conocías pierde sentido. Esta miniserie de HBO Max explora el dolor, la culpa y la resiliencia humana, sumergiéndote en un misterio que desafía la fe y la razón. Cada episodio es un viaje intenso que deja marcas profundas en quien se atreve a mirar.

La miniserie que convierte la pérdida en una experiencia

Estamos hablando de The Leftovers, creada por Damon Lindelof y basada en la novela de Tom Perrotta. La historia arranca tres años después de un evento inexplicable que hace desaparecer al 2% de la población mundial, unos 140 millones de personas.

En Mapleton, Nueva York, la serie sigue a Kevin Garvey (Justin Theroux), jefe de policía y padre que intenta sostener la normalidad en un mundo que ya no tiene reglas claras. Su esposa Laurie (Amy Brenneman) abandona su vida para unirse a un culto nihilista y con rituales extremos. Su hijo Tommy (Chris Zylka) busca respuestas con Holy Wayne, un gurú autoproclamado Mesías, y su hija Jill (Margaret Qualley) transita la adolescencia en medio del caos.

image
La miniserie sigue a varias familias intentando reconstruir su vida tras la desaparición repentina del 2% de la población mundial. Mezcla drama familiar, cultos y conflictos morales en un contexto sobrenatural.

A estos personajes se suman Nora Durst (Carrie Coon), viuda que perdió a toda su familia, y su hermano, el reverendo Matt Jamison (Christopher Eccleston), quienes encarnan el dolor y la resiliencia humana. Meg Abbott (Liv Tyler) se convierte en otra pieza necesaria, mientras la serie mete conflictos familiares entre tantas tensiones religiosas y morales.

La historia se expande en la segunda temporada a Jarden, Texas, un pueblo "milagroso" donde nadie desapareció. Allí, los Garvey y otros personajes enfrentan desapariciones de menores, fanatismos y confrontaciones personales. Todo esto se desarrolla con una intensidad que pocas series logran sostener.

Está disponible en HBO Max y ofrece una experiencia a puro misterio, filosofía y drama humano de manera única.

Lo que la TV rara vez logra: incomodar y fascinar a la vez

Aunque la primera temporada recibió críticas mixtas por su tono, la crítica respondió más positivamente a sus segunda y tercera temporadas, considerándola incluso una obra maestra televisiva.

Los críticos coinciden en que la serie evolucionó hacia niveles excepcionales: IndieWire señaló que "La 3ª temporada lleva a la mejor serie que hay en televisión a nuevas cotas evocadoras". MicropsiaCine.com opinó: "Lo que comenzó como un drama grave y doloroso se fue transformando en una curiosa serie fantástica para reencontrarse, sobre el final, con sus orígenes". Y Slate agregó: "Jactanciosa y extraña, volátil e impredecible (...) El lienzo de 'The Leftovers' se ha expandido más todavía".

image
La evoluci&oacute;n de la historia consolid&oacute; su reputaci&oacute;n como obra maestra televisiva, con cr&iacute;ticas que destacan su profundidad emocional y narrativa. La m&uacute;sica y las actuaciones refuerzan su impacto duradero.

La evolución de la historia consolidó su reputación como obra maestra televisiva, con críticas que destacan su profundidad emocional y narrativa. La música y las actuaciones refuerzan su impacto duradero.

La música de Max Richter acompaña cada escena con una tensión emocional constante, mientras que las actuaciones de Theroux y Coon logran que los personajes permanezcan en la memoria mucho después de terminar los episodios.

Y es que The Leftovers nos ofrece una historia sobrenatural pero profundamente humana, obligándonos a cuestionar la fe, la pérdida y la búsqueda de sentido en un mundo incomprensible. En definitiva, es un estudio sobre la fragilidad humana y la resiliencia frente a lo inexplicable, una experiencia imprescindible para quienes buscan televisión que entretenga, pero que además deje cicatrices y preguntas abiertas mucho después de que pasen los créditos.

