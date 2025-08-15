La miniserie que te va a mantener pegado a la pantalla todo el finde

Chris Pratt frente a su misión más personal

La serie que convoca todo esto es La lista terminal (en inglés, The Terminal List), basada en la novela de Jack Carr. Chris Pratt encarna a James Reece, un SEAL de la Armada con ocho despliegues de combate que vuelve a su casa después de que su pelotón sea emboscado en una misión secreta. Su regreso a la normalidad se convierte pronto en una pesadilla: recuerdos fragmentados, traiciones que vienen de donde menos lo espera y un complot que amenaza no solo su vida, sino también la de su familia.