Si te gustan las miniseries de acción que no te dejan pestañear, esta producción de Prime Video es imposible de ignorar. Chris Pratt lidera una historia intensa, llena de vueltas inesperadas y momentos de alta tensión que mantienen al espectador pegado a la pantalla. 8 episodios donde la adrenalina no da respiro y la trama engancha de principio a fin.
MUCHOS ELOGIOS
La miniserie que te va a mantener pegado a la pantalla todo el finde
Si buscás una miniserie que te atrape, esta propuesta de Prime Video no te suelta. 8 episodios de adrenalina constante que te mantienen al borde del asiento.
Chris Pratt frente a su misión más personal
La serie que convoca todo esto es La lista terminal (en inglés, The Terminal List), basada en la novela de Jack Carr. Chris Pratt encarna a James Reece, un SEAL de la Armada con ocho despliegues de combate que vuelve a su casa después de que su pelotón sea emboscado en una misión secreta. Su regreso a la normalidad se convierte pronto en una pesadilla: recuerdos fragmentados, traiciones que vienen de donde menos lo espera y un complot que amenaza no solo su vida, sino también la de su familia.
El elenco ayuda a darle densidad a la historia: Constance Wu interpreta a Katie Buranek, corresponsal de guerra que aporta mirada crítica sobre los hechos; Taylor Kitsch, como Ben Edwards, ex SEAL y excompañero de Reece, con quien tiene roces por compartir su pasado; mientras que Riley Keough y Arlo Mertz muestran el núcleo familiar del protagonista, vulnerable pero resistente. Jeanne Tripplehorn, como la Secretaria de Defensa Lorraine Hartley, completa el tablero con poder político que presiona cada decisión.
Por qué todos hablan de esta miniserie
Las críticas coinciden en que, más allá de la violencia y los tiros, la serie tiene un pulso narrativo sólido. TV Guide, señala que "sus fallos no sobrepasan lo bueno que tiene. Al verla, me sentí molesto por ciertas decisiones creativas, pero no tanto que impactasen en mi disfrute de la acción". Por su parte, Ready Steady Cut, asegura que es "un thriller de venganza de alto rendimiento con quizá la mejor actuación de la carrera de Chris Pratt".
El Diario Milenio la define como "un espectáculo carísimo, emocionantísimo, increíblemente adictivo, de lo mejor del año". Y Página 12, lo resumió así: "Violencia seca pero abundante y alguna que otra vuelta de tuerca en el guion para consagrar a Pratt como el último gran héroe de acción".
La serie no queda en la adrenalina: mete combates crudos con intriga y dilemas éticos para hacerla mucho más rica que cualquier serie de acción promedio. 8 episodios donde Chris Pratt se muestra tanto vulnerable como letal, La lista terminal demuestra que la acción puede ser inteligente, emocionante y adictiva, con personajes con los que el público se puede identificar y dilemas que invitan a pensar.
