No todo es el Día del Niño este finde largo, el sábado 16 y domingo 17 de agosto habrá un Festival de parrillas en Buenos Aires, con tentadores cortes de carne y achuras, también picadas y más platos para comer rico y barato.
ESTE FINDE
Parrilla libre en Buenos Aires: Lugarcitos para comer rico y barato
Este finde parrilla libre en Buenos Aires, 35 stands y foodtrucks con cortes de carne, picadas, empanadas, con entrada libre y gratuita. Muy tentador.
En el Hipódromo de Palermo, de 12.00 a 20.00 horas, habrá 35 stands y food trucks que ofrecerán carnes en todas sus variedades. Pero eso no será todo...
Festival de Parrilla en Buenos Aires: Qué se podrá comer a buen precio
Habrá desde asado criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, con carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos. Para los que no quieran cortes de carne, también habrá empanadas, picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres tradicionales.
Además, habrá música y mesitas para sentarse a disfrutar al aire libre. La entrada es libre y gratuita.
10 Platos recomendados para probar en la Feria de Parrillas
- Costillar al asador con papas fritas, en Asado Campero.
- Tablita de chorizo, mollejas al limón y riñón a la provenzal, en La Magia Flaco.
- Vacío a la cruz, en Tres Fuegos.
- Bife de chorizo, cocinado durante 5 horas a fuego lento, en La Magia Flaco.
- Costilla y vacío a la jaula, en Todo Brasas.
- Vacío ahumado por 8 horas, en Club Asador.
- Picada con chorizo de cerdo, mollejas y bife de chorizo, en Fierro.
- Matambrito de cerdo a la pizza, en Lo de Gauna.
- Pechito de ternera asado, con provoleta, mayo provenzal y papas pay, en Flama.
- Chori 100% cerdo, con cheddar, bacon, cebolla caramelizada y pepinos encurtidos, en Shappa.
Más contenido en Urgente24:
Los 2 destinos de Argentina más elegidos para el finde largo
Día del Niño con pista de hielo gratis y camas elásticas
Se aproxima el cierre de un aeropuerto importante: Alternativas por vuelos cancelados
Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados
El outlet de Buenos Aires que es furor por sus zapatillas baratas (hay Adidas