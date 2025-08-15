urgente24
Parrilla libre en Buenos Aires: Lugarcitos para comer rico y barato

Este finde parrilla libre en Buenos Aires, 35 stands y foodtrucks con cortes de carne, picadas, empanadas, con entrada libre y gratuita. Muy tentador.

15 de agosto de 2025 - 13:34
image

No todo es el Día del Niño este finde largo, el sábado 16 y domingo 17 de agosto habrá un Festival de parrillas en Buenos Aires, con tentadores cortes de carne y achuras, también picadas y más platos para comer rico y barato.

En el Hipódromo de Palermo, de 12.00 a 20.00 horas, habrá 35 stands y food trucks que ofrecerán carnes en todas sus variedades. Pero eso no será todo...

Festival de Parrilla en Buenos Aires: Qué se podrá comer a buen precio

Habrá desde asado criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, con carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos. Para los que no quieran cortes de carne, también habrá empanadas, picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres tradicionales.

Embed - Buenos Aires Market en Instagram: " UNA FERIA PARA FANÁTICOS DE LA PARRILLA Y EL ASADO SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DE AGOSTO EN EL HIPÓDROMO DE PALERMO (con entrada libre) Llega “Carne!”, el festival exclusivo para fanáticos de la parrilla y el asado. Sábado 16 y domingo 17 de agosto, de 12 a 20 horas. Entrada sin cargo. En el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Dorrego, Ciudad de Buenos Aires) 35 stands y food trucks, con todo tipo de carnes & formas de cocción, y los mejores asadores. Para almorzar, picar algo a media tarde o cenar. Asador criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, parrillas tradicionales, jaulas. Carne vacuna, cerdo, cordero, achuras, chorizos, con la mayor variedad de cortes que puedas imaginar. Y también picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres. ¡Te esperamos!"

Además, habrá música y mesitas para sentarse a disfrutar al aire libre. La entrada es libre y gratuita.

10 Platos recomendados para probar en la Feria de Parrillas

  1. Costillar al asador con papas fritas, en Asado Campero.
  2. Tablita de chorizo, mollejas al limón y riñón a la provenzal, en La Magia Flaco.
  3. Vacío a la cruz, en Tres Fuegos.
  4. Bife de chorizo, cocinado durante 5 horas a fuego lento, en La Magia Flaco.
  5. Costilla y vacío a la jaula, en Todo Brasas.
  6. Vacío ahumado por 8 horas, en Club Asador.
  7. Picada con chorizo de cerdo, mollejas y bife de chorizo, en Fierro.
  8. Matambrito de cerdo a la pizza, en Lo de Gauna.
  9. Pechito de ternera asado, con provoleta, mayo provenzal y papas pay, en Flama.
  10. Chori 100% cerdo, con cheddar, bacon, cebolla caramelizada y pepinos encurtidos, en Shappa.

