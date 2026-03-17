Envalentonado tras una serie de reuniones con inversores internacionales en Argentina Week, realizado la semana pasada en Nueva York, Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, epicentro de Vaca Muerta, no solo anunció señales prometedoras por parte de dos importantes petroleras estadounidenses, sino que condimentó su alegría con la victoria política y económica que logró frente a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, en una disputa por la recaudación de impuestos petroleros.
ROTUNDO TRIUNFO: 17 A 6
Neuquén destruyó la "ambición" de Axel Kicillof en una disputa por impuestos
La provincia gobernada por Axel Kicillof quería cobrar impuestos a las ventas de gas y petróleo pero Neuquén destruyó su "ambición por la riqueza patagónica".
El conflicto se había originado por la "ambición de la provincia de Buenos Aires", que pretendía cobrar tributos sobre las ventas de hidrocarburos realizadas en su territorio, pese a que el petróleo y el gas son extraídos en suelo neuquino.
El mandatario ganó la pelea en la Comisión Arbitral contra la populosa provincia por la distribución de la base imponible del impuesto a los Ingresos Brutos, y lo hizo "ampliamente": el resultado fue de 17 votos contra 6.
En ese marco, Figueroa denunció que las provincias de Buenos Aires y Córdoba actuaron en conjunto en este reclamo. En un fuerte mensaje contra el centralismo, disparó:
El neuquino realizó estas declaraciones, según medios locales, tras la inauguración del Instituto Vaca Muerta (IVM) en el Polo tecnológico de Neuquén capital, donde estuvo acompañado por el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido; el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci; el CEO de YPF, Horacio Marín; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Desde allí el gobernador calificó el accionar de la provincia de Buenos Aires como una " injusticia tributaria" que se lleva la riqueza del interior para beneficiar a quienes viven "calentitos cerca del obelisco".
La sinergia con la Río Negro de Alberto Weretilneck
El gobernador Rolando Figueroa viajará a Houston con su par rionegrino, Alberto Weretilneck, para reunirse con más empresarios interesados en invertir en la cuenca neuquina.
"A veces perdemos el foco del interés que generan Neuquén y Río Negro, a través de su producción, en los distintos lugares del mundo", dijo el mandatario provincial, que destacó la sinergia que se generó junto a la administración de Río Negro para potenciar la producción en Vaca Muerta y garantizar la exportación a través de puertos patagónicos.
Figueroa consideró que la región se convirtió en un punto de interés sobre todo en este nuevo escenario internacional, con un conflicto bélico activo en medio oriente que desvía las miradas de los inversores hacia zonas más seguras.
"Hoy con esta zona tan conflictiva que existe, tener un lugar con paz social y alejada de conflictos cotiza muy bien", señaló.
"Estamos convencidos de que el tablero internacional beneficia directamente a nuestra región y tenemos que ser inteligentes para que el beneficio quede a cada uno de los habitantes", dijo Figueroa y aclaró que el interés por Vaca Muerta fue evidente durante su estancia en la Argentina Week que se celebró en Nueva York.
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