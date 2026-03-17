Neuquén destruyó la "ambición" de Axel Kicillof en una disputa por impuestos

El neuquino realizó estas declaraciones, según medios locales, tras la inauguración del Instituto Vaca Muerta (IVM) en el Polo tecnológico de Neuquén capital, donde estuvo acompañado por el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido; el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci; el CEO de YPF, Horacio Marín; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

image Rolando Figueroa en la inauguración del Instituto Vaca Muerta (IVM) en el Polo tecnológico de Neuquén capital. Foto tomada del diario 'La Mañana de Neuquén'.

Desde allí el gobernador calificó el accionar de la provincia de Buenos Aires como una " injusticia tributaria" que se lleva la riqueza del interior para beneficiar a quienes viven "calentitos cerca del obelisco".

La sinergia con la Río Negro de Alberto Weretilneck

El gobernador Rolando Figueroa viajará a Houston con su par rionegrino, Alberto Weretilneck, para reunirse con más empresarios interesados en invertir en la cuenca neuquina.

"A veces perdemos el foco del interés que generan Neuquén y Río Negro, a través de su producción, en los distintos lugares del mundo", dijo el mandatario provincial, que destacó la sinergia que se generó junto a la administración de Río Negro para potenciar la producción en Vaca Muerta y garantizar la exportación a través de puertos patagónicos.

weretilneck figueroa.png Rolando Figueroa viajará a Houston con su par rionegrino, Alberto Weretilneck.

Figueroa consideró que la región se convirtió en un punto de interés sobre todo en este nuevo escenario internacional, con un conflicto bélico activo en medio oriente que desvía las miradas de los inversores hacia zonas más seguras.

"Hoy con esta zona tan conflictiva que existe, tener un lugar con paz social y alejada de conflictos cotiza muy bien", señaló.

"Estamos convencidos de que el tablero internacional beneficia directamente a nuestra región y tenemos que ser inteligentes para que el beneficio quede a cada uno de los habitantes", dijo Figueroa y aclaró que el interés por Vaca Muerta fue evidente durante su estancia en la Argentina Week que se celebró en Nueva York.

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