Colapso eléctrico total en Cuba y Donald Trump exige renuncia de Díaz-Canel

Hasta el momento, Estados Unidos no está presionando para que se tomen medidas contra los miembros de la familia Castro, quienes siguen siendo los principales actores del poder en el país, según dos fuentes. (...)

En opinión de algunos funcionarios de la Administración Trump, destituir al jefe de Estado cubano permitiría cambios económicos estructurales en el país que el Sr. Díaz-Canel, a quien los funcionarios consideran un intransigente, difícilmente apoyaría, según una de las fuentes.

Si los cubanos aceptan, se produciría el primer gran cambio político derivado de las conversaciones entre los dos países desde que comenzaron hace unos meses.

Según una de las personas consultadas, la destitución del máximo dirigente cubano le daría al presidente Trump una victoria simbólica que le permitiría decirle al público estadounidense que había derrocado al líder de un gobierno de izquierda que se oponía desde hacía mucho tiempo a Estados Unidos, como ya lo hizo en Venezuela. (...)".

El apagón

El presidente estadounidense Donald Trump bloqueó los envíos de petróleo venezolano a Cuba y amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba, estrangulando así la ya anticuada red eléctrica de la isla caribeña.

Los cubanos se han acostumbrado a los cortes de electricidad, ya sea por la escasez de suministro de petróleo o por fallas sistémicas en la red eléctrica, que también pueden ser consecuencia de una baja generación de energía. Pero lo que está ocurriendo en estos días es muy delicado, con Donald Trump necesitado de demostrar autoridad, en medio de sus desaciertos con Irán.

Embed ÚLTIMA HORA | Cuba se queda sin luz por el colapso del 100% de su sistema eléctrico https://t.co/6bAAsZ98JC pic.twitter.com/uR1HLEpbLA — EL PAÍS (@el_pais) March 16, 2026

Aquí el relato de la web cubana independiente 14ymedio.com/, de La Habana:

Una desconexión total del sistema energético nacional (SEN) este lunes dejó en apagón simultáneo a todo el país hacia las dos de la tarde. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó del incidente mediante unas breves líneas, publicadas por el canal de Telegram de la Empresa Eléctrica de La Habana, indicando que comenzaban a "implementarse los protocolos para el restablecimiento", pero sin proporcionar ninguna explicación.

En la capital, se fue la luz de de una extraña manera. "Fue como un apagarse, encenderse y volver a apagarse inmediatamente", refiere una vecina de Nuevo Vedado. Residentes en provincias reportaron también el corte súbito de la electricidad.

Una hora después, en otro mensaje, la estatal detallaba que se reportaban averías "en ninguna de las unidades térmicas que estaban en funcionamiento en el momento que ocurrió la desconexión del SEN". Justamente, una avería en la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, de Matanzas, fue el motivo de la caída parcial del sistema el pasado 4 de marzo, que dejó dos tercios del país sin luz, desde Camagüey hasta Pinar del Río.

"Fue como un apagarse, encenderse y volver a apagarse inmediatamente", refiere una vecina de Nuevo Vedado

El de este lunes era el primer colapso total del SEN en lo que va de 2026, y el 6to. en año y medio en la Isla. Entre finales de 2024 y principios de 2025 se registraron 5 desconexiones de alcance nacional o regional, algunas provocadas por fallas en unidades clave y otras por déficits extremos de generación, que obligaron a desconectar bloques completos para evitar daños mayores. En varias ocasiones, la caída total del SEN dejó al país a oscuras durante horas, con procesos de restablecimiento lentos y escalonados por microsistemas.

La recuperación tras el del 4 de marzo fue difícil, debido a la falta de combustible –recrudecida en estos dos meses de bloqueo petrolero–, necesario para hacer funcionar precisamente esos microsistemas o "microislas", para dar servicio a zonas determinadas.

Poco después de las tres y media de la tarde, la UNE informó de que comenzaban a funcionar "microsistemas en varios terriotorios", y veinte minutos después, aseguraban que la planta de Energás, operada con la canadiense Sherritt en Boca de Jaruco, ya tenía "una unidad generadora en servicio".

Como es habitual en situaciones semejantes, las autoridades dijeron que "el restablecimiento se hará de forma gradual en la medida que las condiciones del SEN lo permitan".

Los prolongados apagones desde la más reciente caída parcial del sistema, que han superado los 3 días en algunos lugares, han vuelto a prender la mecha de la indignación en toda la Isla, que este lunes amaneció tras su 10ma. noche seguida de cacerolazos. El punto culminante de estas protestas ocurrió el pasado viernes en Morón (Ciego de Ávila), donde decenas de vecinos salieron a manifestarse al grito de "Libertad".

La marcha recorrió distintas zonas de la ciudad al ritmo de los cacerolazos, llegó hasta una unidad de la Policía y terminó frente a la sede del Partido Comunista de Cuba, donde los manifestantes irrumpieron en el edificio, arrojaron muebles y pancartas a la calle y levantaron una hoguera en plena vía pública.

Varias personas han sido detenidas por lo que el régimen considera "actos vandálicos" y las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en todo el país, con la orden de "impunidad cero".

Embed | Mientras funcionarios estadounidenses y cubanos negocian sobre el futuro de la nación caribeña, gobernada por el régimen comunista y asediada económicamente, la administración Trump busca derrocar al presidente Miguel Díaz-Canel en La Habana.



Esta medida, similar a… pic.twitter.com/DLKAkPmGgn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 16, 2026

Rendición total

El presidente Trump planteó el lunes la posibilidad de que Estados Unidos "se apodere" de Cuba, al decir a los periodistas en la Casa Blanca: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba".

“Tomar Cuba. Es decir, liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”, dijo. “Ahora mismo es una nación muy debilitada”.

Las declaraciones del Presidente se produjeron el mismo día en que Cuba sufrió un apagón nacional debido a la escasez de combustible. El lunes por la noche, funcionarios cubanos también tenían previsto anunciar que el gobierno comunista del país se abriría a la inversión extranjera, incluyendo la de Estados Unidos, según declaró a NBC News el viceprimer ministro cubano, Oscar Pérez-Oliva Fraga.

“Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses, así como con los cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes”, declaró el viceprimer ministro en un fragmento de una entrevista publicado por la cadena el lunes por la mañana.

No está claro hasta qué punto Cuba pretende abrir su economía, ni cómo se comparan estas medidas con las adoptadas hace una década bajo la presidencia de Barack Obama . Sin embargo, el anuncio previsto coincide con una grave crisis humanitaria y energética, y algunos expertos afirman que la isla podría quedarse sin combustible en cuestión de semanas debido al bloqueo de facto impuesto por la administración Trump.

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