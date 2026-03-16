No se salvan ni las petroleras: 120 despidos y concurso de acreedores para un peso pesado de Neuquén

La empresa hizo un repaso de lo que podría definirse como el efecto negativo de Vaca Muerta en el convencional, dado que marcó no solo dificultades para acceder a los sistemas de transporte para su producción, sino también una caída en el precio por ejemplo del gas natural, que se centra en la mayor producción de gas de Vaca Muerta y que esmeriló sus ingresos.

aconcagua energia.jpg La petrolero habló del efecto negativo de Vaca Muerta en el convencional.

Más de 100 despidos en Oilstone Energía

La firma, que detalló que redujo considerablemente su plantel de cerca de 300 a 183 operarios, presentó una hoja de ruta para tratar de salir de la crisis, pero con la condición previa de la reestructuración de la deuda que tiene como principales acreedores a tres bancos, que son los que les dieron créditos.

Pese a los planes de Oilstone para salir de la crisis, la compañía negocia desde 2024 con el gobierno neuquino la prórroga de la mitad de sus concesiones. Este es un proceso que, si bien de momento está virtualmente frenado a la espera de la definición del concurso de acreedores, tampoco tuvo avances positivos ante lo que es el pedido de base del gobierno neuquino.

La provincia, que es la titular de las concesiones, le exigió a Oilstone un plan de abandono seguro de pozos e instalaciones La provincia, que es la titular de las concesiones, le exigió a Oilstone un plan de abandono seguro de pozos e instalaciones

Esto en la práctica es un golpe al bolsillo de las empresas del convencional, porque mientras se trata de firmas que literalmente viven de la poca producción que obtienen, el abandono de un pozo no solo es costoso, sino que implica invertir fondos para no tener producción...

Otras noticias de Urgente24

Importaciones ilegales: La ANMAT prohibió varios productos para niños

La inflación no baja... y la actividad se desploma: Alarmas en la industria metalúrgica

Todo muere en PBA: Regular el juego online, un desafío que no puede contra un jugoso negocio

Comenzó el paro universitario y se reactiva el conflicto que revirtió un veto de Milei