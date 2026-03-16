Importaciones ilegales: La ANMAT prohibió varios productos para niños

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Más productos prohibidos por Anmat

Por otra parte, a través de la disposición 1389/2026, ordenaron la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones del producto "PUNACAP comprimidos recubiertos para el mal de altura (SOROJCHI)", elaborado por Laboratorios DELTA S.A., hasta que obtenga las autorizaciones sanitarias pertinentes.

La medida fue adoptada tras inspecciones realizadas por el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Durante un control en la farmacia General Belgrano SRL, en Tilcara, Jujuy, se detectó la venta del producto en cuestión, sin que el responsable pudiera acreditar su procedencia ni presentar la documentación correspondiente en el plazo requerido.

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Las autoridades informaron que el producto, en su presentación de 100 comprimidos y bajo el lote 42709251 con vencimiento en septiembre de 2030, no posee inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Además, el Laboratorio Químico Farmacéutico Industrial Delta S.A. carece de habilitación ante el organismo.

No se hallaron datos de un importador habilitado en el estuche del medicamento, lo que impide establecer su legítima procedencia y control de calidad. Ante la ausencia de registro y trazabilidad, se consideró que el producto representa un riesgo para la salud de los eventuales usuarios.

La prohibición responde a la necesidad de proteger la salud pública, dado que el medicamento, compuesto por paracetamol 450 mg, acetazolamida 250 mg y cafeína 30 mg, no está autorizado y no se puede garantizar su seguridad, eficacia ni control sanitario.

Alisados peligrosos

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Por último, la disposición 1390/2026 prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de diecisiete productos para el cabello, bajo la marca 'EMILSE ALISADOS', en todas sus presentaciones, lotes y vencimientos. La prohibición se mantendrá hasta que los productos regularicen su situación sanitaria.

La medida responde a tareas de fiscalización del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal. Se detectaron publicaciones y ofertas de los productos en canales electrónicos y comercios, sin datos de inscripción sanitaria en el rotulado y sin registro en la base nacional de cosméticos. Entre los productos afectados figuran: alisado express, alisado con aceite de argán, alisado mota, alisado definitivo, alisado marroquino, aliplex, levanta muerto, lactoplastía, lumi seda efecto shock keratina, queratina hidrolizada, keratina express, botox capilar, cauterizador molecular, restaurador S.O.S., reparación S.O.S., reparador de puntas y máscara capilar tutti frutti, todos de la marca “EMILSE ALISADOS”.

El organismo informó que, al no hallarse estos productos en la base de datos de inscriptos ante la Anmat, se los considera ilegítimos, sin garantías de condiciones de elaboración, seguridad ni ingredientes permitidos. Además, se advirtió que los alisadores para cabello no registrados pueden contener formol (formaldehído) como activo alisante, cuya utilización está prohibida por los riesgos sanitarios asociados.

La exposición a productos formulados con formol puede causar irritación, enrojecimiento, ardor, picazón, lagrimeo, y alteraciones del tracto respiratorio tras exposiciones agudas. En casos de exposición crónica, se incrementa el riesgo de hipersensibilidad, dermatitis alérgica y carcinomas, principalmente nasofaríngeos. Estos efectos motivaron la intervención del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria, que gestionó la baja de las publicaciones electrónicas de los productos.

La medida se adoptó para proteger la salud de los usuarios potenciales, ante la falta de garantías sanitarias y la posible presencia de ingredientes prohibidos en los productos 'EMILSE ALISADOS'.

La prohibición se mantendrá hasta que los mismos sean debidamente regularizados y registrados ante la autoridad competente.

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