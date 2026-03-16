Comenzó el paro universitario y se reactiva el conflicto que revirtió un veto de Milei

“Salario en el mínimo histórico”

Según un informe elaborado por docentes de la UBA, el salario real del sector atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas: “El sueldo real se encuentra en su mínimo histórico: está un 35,6% por debajo de los niveles de noviembre de 2023”.

El trabajo sostiene además que el poder adquisitivo es un 2,7% inferior al registrado durante la crisis salarial universitaria de 2004.

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Por su parte, el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, con la intención de modificar la normativa aprobada en 2025 con impulso de la oposición y que no está cumpliendo.

Según la propuesta de la gestión libertaria, se establece un esquema de aumentos salariales escalonados del 4,1% distribuidos en tres tramos, y elimina la recomposición salarial correspondiente al período 2023-2024 prevista en la ley vigente.

Además, el texto quita la cláusula que garantizaba la actualización automática de los salarios docentes según la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Cabe recordar que por la falta de aplicación de la ley insistida por el Congreso, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó en diciembre de 2025 un amparo con el respaldo de más de 40 instituciones académicas para exigir el cumplimiento efectivo de la norma.

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