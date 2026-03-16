A sus errores La Libertad Avanza los llama "desestabilización"

Intuitivo, 'Toto' nunca participó de semejantes puteríos. Nada lo desviará de sus intereses puntuales... aunque se le aproximan tormentas.

A decir verdad, jamás existió un Triángulo de Hierro. Los temas de fondo siempre se definen entre los hermanos Milei.

Pero Santiago Caputo logró interesantes participaciones que le obsequiaron los Milei, por motivos diferentes:

Karina, porque estaba aprendiendo, carece de agenda y estaba desbordada;

Javier, porque el poder le da comezón, Santiago le cayó en gracia y prefiere desentenderse de todo lo referente al Estado (¿para qué quiso ser Presidente?).

No es el propósito de este contenido profundizar en este tema. Vayamos a la 'desestabilización' promocionada por Adorni.

Embed Majul le preguntó CINCO VECES a Adorni de dónde sacó la plata para pagar miles de dólares por un JET PRIVADO de media hora y no pudo responder. Le preguntó si iba a mostrar la factura y tampoco respondió pic.twitter.com/MhbYOD1S38 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 15, 2026

Javier Milei y la desestabilización

Las críticas a la estrategia electoral 2025 de Karina Milei en La Libertad Avanza fueron variadas, y desde adentro de la Administración libertaria. Entre quienes quedaron señalados como 'derrotistas' quedó Santiago Caputo por aquella irrupción de Barry Bennett (CPAC o Conferencia de Acción Política Conservadora) que lo promocionó para liderar una coalición transversal poselectoral que energizara a Milei.

Para quienes lo escucharon, era el augurio de una derrota electoral.

Pero Donald Trump / Scott Bessent se anticiparon, con su auxilio Milei ganó, y no necesitó de coaliciones ni cogobiernos. Todo el poder a Karina.

Pero Javier Milei no fue honesto: culpó por las tensiones de octubre 2023 a los convocados / seducidos / enrolados por allegados a Santiago Caputo, sin mencionar a su asesor estrella. Así fue como apareció en escena 'Don Chatarrín' y otros cuestionados por el Presidente, en su imperfecta / Incorrecta reconstrucción de los acontecimientos y coprotagonistas.

Si hubo un intento de golpe de Estado fueron cuestiones libertarias domésticas, que Milei prefirió transferir a toda la sociedad porque le resultaba demasiado costoso resolverlo de cuajo.

Así fue como Milei reconstruyó la idea de una desestabilización que lo victimizara como un fenómeno externo y no doméstico. Una patraña presidencial.

Pero esto no le da derecho al torpe /precario / limitado soldado de Karina, Manuel Adorni, para intentar utilizarla para menguar su responsabilidad en el abuso de poder que supone beneficiar a no funcionarios con los recursos públicos para funcionarios.

Aquello que La Libertad Avanza denunció como excesos de La Casta es lo que complica a Adorni, y que éste pretende desconocer con su hipocresía explicativa.

Ya sin argumentos, él recurre a la idea de la desestabilización y el fuego amigo.

Sin embargo, lo que más enojo / repudio provocó en la opinión pública no fue que su mujer subiera al avión sino que él hablara de 'deslomarse' en Nueva York.

Cuando se suponía que él era un especialista en comunicación pública resulta que cometió semejante desacierto. Todos aquellos a quienes vapuleó emergieron para castigarlo. Calavera no chilla.

La palabra utilizada hizo historia. Nadie cree que un Jefe de Gabinete se 'deslome' en el ejercicio de sus responsabilidades y sus privilegios. Adorni fue primero hazmerreir y luego ocurrió la furia que lo deslegitimó.

Pero fue disparo en el pie, no un complot.

En cuanto a la caza de brujas que muchos auguran de troyanos contra tirios en la Administración Milei, es una cuestión que va en paralelo pero es otra historia.

Que a Lule Menem le interesaría tener más influencia en la SIDE de Santiago es algo conocido desde hace mucho. Etc. etc etc.

Pero Adorni no es una víctima de ese posible acontecimiento futuro ni de cualquier coyuntura presente. El verdadero Adorni es este Adorni... y que se haga cargo Karina, con su complejo indisimulable de privilegiar a los chupamedias. FIN.

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