La sociedad argentina eligió a Javier Milei amparada en el absurdo "el pueblo nunca se equivoca", tontería reiterada una y otra vez en la historia universal. La Libertad Avanza es un partido político surgido en el gobierno pero heredero de un frente electoral que lideró el hoy Presidente... con muchas ayudas imprescindibles para superar sus propios exabruptos sobre venta de órganos, portación de armas, reivindicación de los evasores, destrucción del BCRA, y otras triquiñuelas.
'DESLOMARSE' HIZO HISTORIA
A sus errores La Libertad Avanza los llama "desestabilización"
Ni siquiera fue 'fuego amigo' sino invención propia del incompetente Manuel Adorni. La Libertad Avanza banaliza la palabra 'desestabilización'.
Pero ya en la gestión, que ya acumula más de 27 meses, no abundan los auxilios porque la mayoría de aquellos llegaron desde el peronismo para impedir que avanzara Patricia Bullrich (con o sin Mauricio Macri, en su frustración el hijo de Franco confunde a todo el mundo).
Entre la 1ra. vuelta y el balotaje, Milei comenzó a olvidarse que La Libertad Avanza como frente electoral era populismo de derecha, capaz de cogobernar con el peronismo no kirchnerista. Tan convencido como que bajaría la inflación a 0%, Milei inició el coqueteo con el PRO, estimulado por su jefe de Gabinete de Ministros de entonces, otro ex Eduardo Eurnekian, Nicolás Posse, a quien la ambición lo desubicó y cayó como un rayo.
Nadie le prestó atención a aquella caída estrepitosa de Posse pero marcó una tendencia en la que tendría que haber reparado Karina Milei, aunque la sucesión de guerrillas domésticas la había iniciado el derrumbe de Guillermo Ferraro como ministro de Obras Públicas, y más tarde la destrucción de Osvaldo Giordano para quitarle la gestión de las acciones de empresas privadas y bonos del Estado en manos de la ANSeS (inicio de la acumulación de Luis Caputo, 'Toto').
Sin Posse, comenzó la etapa del supuesto Triángulo de Hierro, una construcción del autosobrevalorado Santiago Caputo, otro ambicioso como Posse pero más sigiloso aunque cobarde: prefirió permanecer como monotributista antes que asumir el desafío que, por ejemplo, aceptó Sandra Pettovello.
Intuitivo, 'Toto' nunca participó de semejantes puteríos. Nada lo desviará de sus intereses puntuales... aunque se le aproximan tormentas.
A decir verdad, jamás existió un Triángulo de Hierro. Los temas de fondo siempre se definen entre los hermanos Milei.
Pero Santiago Caputo logró interesantes participaciones que le obsequiaron los Milei, por motivos diferentes:
- Karina, porque estaba aprendiendo, carece de agenda y estaba desbordada;
- Javier, porque el poder le da comezón, Santiago le cayó en gracia y prefiere desentenderse de todo lo referente al Estado (¿para qué quiso ser Presidente?).
No es el propósito de este contenido profundizar en este tema. Vayamos a la 'desestabilización' promocionada por Adorni.
Javier Milei y la desestabilización
Las críticas a la estrategia electoral 2025 de Karina Milei en La Libertad Avanza fueron variadas, y desde adentro de la Administración libertaria. Entre quienes quedaron señalados como 'derrotistas' quedó Santiago Caputo por aquella irrupción de Barry Bennett (CPAC o Conferencia de Acción Política Conservadora) que lo promocionó para liderar una coalición transversal poselectoral que energizara a Milei.
Para quienes lo escucharon, era el augurio de una derrota electoral.
Pero Donald Trump / Scott Bessent se anticiparon, con su auxilio Milei ganó, y no necesitó de coaliciones ni cogobiernos. Todo el poder a Karina.
Pero Javier Milei no fue honesto: culpó por las tensiones de octubre 2023 a los convocados / seducidos / enrolados por allegados a Santiago Caputo, sin mencionar a su asesor estrella. Así fue como apareció en escena 'Don Chatarrín' y otros cuestionados por el Presidente, en su imperfecta / Incorrecta reconstrucción de los acontecimientos y coprotagonistas.
Si hubo un intento de golpe de Estado fueron cuestiones libertarias domésticas, que Milei prefirió transferir a toda la sociedad porque le resultaba demasiado costoso resolverlo de cuajo.
Así fue como Milei reconstruyó la idea de una desestabilización que lo victimizara como un fenómeno externo y no doméstico. Una patraña presidencial.
Pero esto no le da derecho al torpe /precario / limitado soldado de Karina, Manuel Adorni, para intentar utilizarla para menguar su responsabilidad en el abuso de poder que supone beneficiar a no funcionarios con los recursos públicos para funcionarios.
Aquello que La Libertad Avanza denunció como excesos de La Casta es lo que complica a Adorni, y que éste pretende desconocer con su hipocresía explicativa.
Ya sin argumentos, él recurre a la idea de la desestabilización y el fuego amigo.
Sin embargo, lo que más enojo / repudio provocó en la opinión pública no fue que su mujer subiera al avión sino que él hablara de 'deslomarse' en Nueva York.
Cuando se suponía que él era un especialista en comunicación pública resulta que cometió semejante desacierto. Todos aquellos a quienes vapuleó emergieron para castigarlo. Calavera no chilla.
La palabra utilizada hizo historia. Nadie cree que un Jefe de Gabinete se 'deslome' en el ejercicio de sus responsabilidades y sus privilegios. Adorni fue primero hazmerreir y luego ocurrió la furia que lo deslegitimó.
Pero fue disparo en el pie, no un complot.
En cuanto a la caza de brujas que muchos auguran de troyanos contra tirios en la Administración Milei, es una cuestión que va en paralelo pero es otra historia.
Que a Lule Menem le interesaría tener más influencia en la SIDE de Santiago es algo conocido desde hace mucho. Etc. etc etc.
Pero Adorni no es una víctima de ese posible acontecimiento futuro ni de cualquier coyuntura presente. El verdadero Adorni es este Adorni... y que se haga cargo Karina, con su complejo indisimulable de privilegiar a los chupamedias. FIN.
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