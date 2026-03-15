Acá lo que molesta es que la gente se quiera

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¿Cómo un funcionario público de sueldo y patrimonio modesto puede gastar miles de dólares en un viaje en jet? “Es un tema de mi vida privada”, responde Adorni. ¡Y tiene razón! Y dejemos bien claro desde ahora qué corresponde a la vida pública y qué a la privada: implantes capilares, vida privada; tuits de defenestración de la oposición terminados en “Fin”, vida pública; viajes de quien maneja el presupuesto nacional en costosos aviones privados que no se sabe quién pagó a exclusivos centros de veraneo con amigos que accedieron a espacios en la TV Pública desde que el mismo funcionario la controla, vida privada. Clarísimo.

Pero si todavía quedan indignados, ahí viene el Presidente con una explicación academicista, endogámica y jamás subestimadora. “Ustedes, burros, no entienden del costo marginal”, dice. Porque ese avión iba a salir y esa habitación se iba a ocupar de todas formas, entonces no hubo gasto adicional para el Estado. OK. ¿Y el avión privado a Punta, Presidente? Bueno, esperamos alguna cita de Hayek, Friedman o von Misses que lo justifique.

Toda esta falta de empatía con la gente que se quiere dejó en segundísimo plano, al menos en el debate público, el objetivo del viaje oficial a Nueva York. Allí se celebró el ‘Argentina Week’, una suerte de reunión de tupper, pero a escala global y destinada a “venderle” el país a los capos de las multinacionales para que vengan y la pongan acá.

A ellos se dirigió el Presidente con un discurso que les encanta a los empresarios: el que los ataca. Milei arremetió de nuevo contra los dueños Techint y Fate/Aluar y los volvió a acusar de cosas que nadie del Gobierno pudo llevar aún a tribunales. Es bien sabido: el inversor quiere seguridad jurídica, una tasa de ganancia y un gobierno que los acuse de extorsionadores y golpistas sin elementos de prueba.

Inflación

Dicen que quien sí le atinó al speech fue ‘Toto’ Caputo. Qué bueno, porque el ministro de Economía ya le había pifiado bastante con el pronóstico de la inflación de enero. Esta vuelta se curó en salud y no arriesgó ninguna previsión para el resultado de febrero. Menos mal: fue otra vez de casi el 3%, lo que llevó el conteo de meses de suba o no baja de la inflación a 9.

¡Y sin guerra! El conflicto en Medio Oriente dispara el precio del petróleo y con él el de los combustibles, poniéndole presión a los precios de la economía local. Aún así, el Gobierno sigue prometiendo un IPC que empiece con 0. Primero fue para agosto. Ahora, para septiembre u octubre. El que se quemó con el “3% para abril” de Sergio Massa, mira al INDEC y llora.

$LIBRA

La inflación en el nivel actual no es la única preocupación del Presidente. Se acaban de conocer comunicaciones entre él y Mauricio Novelli, un viejo conocido suyo, en momentos previos y posteriores al lanzamiento del token $LIBRA. Según se supo, Novelli estaba en ese momento en Dallas junto al creador de la cripto, Hayden Davis, que ya se había reunido con el mandatario en la Casa Rosada.

Milei insiste en que nadie le proporcionó el código para invertir en el activo virtual que devino en la estafa. Pero habló con su amigo, involucrado en el tema, minutos antes de publicarlo en un tuit. También se conoció un borrador de un acuerdo económico recuperado por la justicia del teléfono de Novelli y que sugiere un pago de unos US$5 millones por el apoyo del Presidente a $LIBRA.

Como con el amor, la inocencia de Milei ya empieza a ser un acto de fe.

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1 de cada 4 viajes de Milei al exterior (hizo 35) fue para actos partidarios o premios personales