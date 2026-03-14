$LIBRA: Arde el teléfono de Mauricio Novelli y es insostenible el fiscal Eduardo Taiano

Embed Tres periodistas de tres medios distintos accedimos al mismo material y los tres encontramos la misma palabra para titular: frenético.



Es que, realmente, no se me ocurre una mejor cc @stempheletariel @halconada pic.twitter.com/xcdz92weiq — Mariano Vidal (@MarianoVidal7) March 14, 2026

Embed Caso $LIBRA - secuencia frenética:



Un peritaje oficial detectó que el lobista Mauricio Novelli mantuvo más de 40 llamadas con Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel, durante las primeras y decisivas horas del escándalo. Link a la nota:… pic.twitter.com/WOdunnA7B1 — Hugo Alconada Mon (@halconada) March 14, 2026

Unos instantes después, el Presidente intentó en 3 ocasiones llamarlo, hasta que pudo conectar a las 18:58. Hablaron 1m13sg.

El tuit de Milei promocionando $LIBRA fue a las 19:02:02.

Es poco probable que, si Milei recibió el contrato de Novelli, haya sido por llamada. Se trata de un código de 44 caracteres que alterna mayúsculas, minúsculas y números.

Lo que sí ocurrió fue una nueva llamada de Novelli a Milei, a las 19:03, que duró 1m36sg. Fue inmediatamente después del posteo.

Novelli va a intentar llamar a Karina ni bien corta con Javier. Fue a las 19:04, pero no tuvo respuesta. Recién 19:17 Karina le devuelve el llamado y hablan durante 2 minutos 42 segundos.

Javier vuelve a llamar a Novelli, a las 19:32, y hablan otros 59 segundos. Hasta ese momento, el token seguía subiendo en su cotización y se aproximaba a los 5 dólares.

(…) las 20:51 intenta llamar a Karina sin éxito. La hermanísima le devuelve el llamado recién 21:21 y pueden hablar en 2 llamadas consecutivas de 1m23sgy 3 minutos 24.

Luego habrá otro silencio eterno, hasta que es Javier quien llama a Novelli a las 22. Hablan durante 3m49sg.

22:12 quien se mete es Demian Reidel, con quien habla apenas 1m39sg.

A la par, Novelli intentaba comunicarse con un contacto agendado como 'Estudio Abogados' con el que habla 1m30sg. (…)

22:25 vuelve a llamar Javier Milei, con quien habla 4m29sg. (…)

A las 23:10 Novelli llama a Julian Peh, de Kip Protocol, quien se encontraba presumiblemente en algún lugar de Asia. (...) Con Peh hablará 1m26sg.

Minutos después, 23:37, quien aparece en escena es Santiago Caputo. El asesor, que se encontraba en su pico de influencia dentro del gobierno para esa altura, interviene en el criptoescándalo como consultor en momento de crisis. Habla unos 4m37sg con Novelli.

Julian Peh vuelve a ser contactado 23:50, en una llamada de 1m53sg. (…)

Después de cortar con Peh, Novelli llama a Caputo a Buenos Aires y hablan 1m22sg.

Vuelve a llamar a Peh 23:56. Hablan 2m39sg.

Ya en la medianoche, a las 00:14 del sábado 15 de febrero llama a Caputo nuevamente y hablan 29 segundos.

Luego recibe una llamada de Peh, a las 00:25, que fue la más larga de toda la noche (…) hablan casi 14 minutos.

Embed Caso $LIBRA: Hay una secuencia interesante que pasó desapercibida en los llamados del teléfono de Novelli



- 18:44:32 Novelli llama al presidente. Este no lo atiende

- 18:44:34 Se fondea la cuenta que crearía el token $ARG

- 18:47:02 Se crea $ARG

- 18:54:38 Se comunican… pic.twitter.com/Z4lN897Vlt — Fernando Molina (@fergmolina) March 14, 2026

A las 00:36 minutos, mientras estaban al teléfono, KIP Protocol publicó en su cuenta de X el comunicado consensuado con Novelli. Según figura en el registro, ambos seguían hablando por celular. En el medio, no atendió otro contacto de Caputo.

A las 00:38 Milei posteó en su cuenta de X que se bajaba del proyecto. (…)

00:58 quien llamó fue Karina, con quien habló unos 17 segundos.

A las 1:30 hubo un llamado perdido de Manuel Terrones Godoy, quien estuvo en Dallas junto a Novelli al momento del lanzamiento. (…)

01:32 Novelli llama a Peh. Hablan otros siete minutos.

01:33 llama a Terrones Godoy y hablan 19 segundos. Hasta hoy, se suponía que ambos estuvieron juntos esa noche.

(...) Peh (...) tiene otras 6 llamadas con Novelli durante toda la madrugada, en las que hablan 28, 13 y 16 minutos. Fue con quien más tiempo habló.

A las 4 de la madrugada Peh realizó un Space de X para desligarse del proyecto, en el que repitió que no manejaba plata pero no dio el nombre de Hayden Davis.

A las 7 de la mañana, Peh disparó 7 llamadas perdidas a Novelli, quien no atendió. (…)

Durante la primera mañana del sábado, Novelli intentó volver a llamar al estudio de abogados. A las 8 intenta contactarse con su hermana Pía, quien además es parte de su equipo de trabajo. Hay más llamadas con Peh.

milei-con-julian-peh-el-responsable-de-kip-KPEQWETN4VDMVAYAQLQXSRPHWU.avif Javier Milei junto al singapurense Julian Peh, uno de los nombres detrás de $LIBRA.

10:54 recibe la primera llamada del Triangulo de Hierro. Es Karina, con quien habla 2m46sg.

Luego vuelven a comunicarse cerca del mediodía.

A Peh no le contestó el celular en varios pasajes del día.

A las 14:21 hay una llamada de 21 minutos con Santiago Caputo.

(...) Con Reidel habla 6 minutos a la tarde. Luego habla con algunos familiares y con su abogado.

Recién a las 22:52 se contacta de nuevo con Caputo y hablan casi 8 minutos.

Novelli se volvió de Estados Unidos vía Miami y llegó a la Argentina en la mañana del domingo 16. El primer contacto fue con su abogado.

Del Gobierno solo habló con Santiago Caputo durante 6m44sg cerca de las 18, aunque probó con Karina 2 veces sin que le atienda el celular

Pero la constante de ese domingo fueron las llamadas con Terrones Godoy. Fueron 24, pero la mayoría rechazadas.

(…) Por ejemplo, entre las 15 y las 16 hs solamente hubo 17 llamadas sin conectar, la mayoría de Novelli a Terrones Godoy, muchos de ellos rechazados. El duo recién volvería a hablar cerca de las 23. (…)".

Embed $LIBRA: el acuerdo que habría firmado Milei con Hayden Davis, EXCLUSIVO de La Justa. El fiscal Taiano lo tiene DESDE HACE CUATRO MESES. Las querellas denuncian que lo cajoneó. Además, una factura por USD 250k de la hermana de Novelli. Lo leés gratis en https://t.co/GNCnZJoE9L pic.twitter.com/JpEYqvD7HA — Natalia Volosin (@nataliavolosin) March 6, 2026

Natalia Volosin

En su newsletter de La Justa, la abogada Natalia Volosin abordó el tema de $LIBRA el 06/03 apuntando a la falta de acción del fiscal Eduardo Taiano:

"El famoso "borrador" de acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis (el fundador de $LIBRA) está en poder de la fiscalía de Taiano desde el 17 de noviembre del año pasado. No es nuevo, como se hizo creer esta semana a partir de la nota del lunes de Hugo Alconada Mon en La Nación titulada "Caso $LIBRA: peritos oficiales hallaron copias de un borrador de “acuerdo confidencial” entre Milei y Hayden Davis".

El problema es que, aunque todos los medios lo vieron desde que lo mencionó por primera vez el periodista de Clarín, Mariano Vidal, en una nota del 22/11/2025, las querellas no tuvieron acceso al documento y denuncian que Taiano nunca lo incorporó al expediente. Así se lo confirmó a La Justa, Nicolás Oszut, abogado de un grupo de damnificados por la estafa $LIBRA, con quienes también colabora el abogado y ex dirigente de la juventud radical Agustín Rombolá. Como se dice en la jerga: Taiano lo cajoneó.

Se trata de un archivo en formato Word, denominado “LOI_KELSIER.docx” que Mauricio Novelli se envió a sí mismo por WhatsApp el 29/01/2025 a las 18:07:27 (horas antes de la famosa visita de todo el grupete a Casa Rosada el día 30) y que luego eliminó, pese a lo cual los peritos de la Dirección General Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal de la Nación pudieron recuperarlo.

Pero a Taiano parece que no le alcanzó con esconder el famoso "borrador" de la vista de las querellas (con la venia de algunos medios que, teniendo incluso confirmación de las firmas, siguen sin publicarlo). Ahora tampoco les muestra los anexos reservados del segundo informe de los peritos, que además se tomó dos meses en subir al expediente. Me refiero al documento fechado el 9 de enero y en el que no se hace ninguna referencia al borrador de acuerdo pero sí se describen las conversaciones -muchas borradas- que tienen a Novelli como nodo central (a esta altura yo diría intermediario) entre los hermanos Milei y Hayden Davis.

Este segundo informe del 09/01 con las conversaciones entre los involucrados recién fue incorporado al expediente el 24/02, CASI DOS MESES DESPUÉS de recibido por la fiscalía de Taiano. Según explicó a este medio Oszut, patrocinante de una de las querellas, "el fiscal subió el informe del 09/01 al Lex (el sistema informático del Poder Judicial) recién el 24/02 a las 10 de la mañana y el juez nos notificó al día siguiente, el 25/02, cerca de las 8 de la noche". Es cierto que hubo feria en enero, ¿no?, pero terminó el 02/02.

Es decir que Taiano:

todavía no formuló requerimiento de instrucción como corresponde para imputar personas y respetar sus derechos, en especial si se ordenan medidas de prueba o cautelares restrictivas como el secuestro y peritaje de dispositivos o el embargo de bienes;

se tomó 8 meses para hacer los peritajes telefónicos;

tardó 4 meses en ordenar una medida vinculada al famoso "borrador" del acuerdo que todos los medios conocían y que el periodista Mariano Vidal refirió como "firmado" pero que nunca habría incorporado formalmente al expediente para que las querellas pudieran impulsar medidas;

se tomó 2 meses más para notificar al propio juez Marcelo Martínez de Giorgi y a las partes sobre la existencia de comunicaciones entre los principales sospechosos; y

la medida que finalmente adoptó fue mandarle un oficio a la propia Secretaría General de la Presidencia (ES DECIR, A KARINA MILEI) preguntándole si existe el acuerdo confidencial que ya él mismo -y toda la Argentina- sabe que existe y que el gobierno negó 100 veces tanto en su relato mediático como de manera formal a través de actos administrativos concretos de respuesta a pedidos de acceso a la información pública formulados por el periodista Sebastián Lacunza, tal como lo explicó en una nota de hace un mes para elDiarioAR, y por las organizaciones CIPCE e INECIP que fungen de amicus curiae en la causa $LIBRA y que acaban de requerir la declaración indagatoria del Presidente de la Nación. (…)".

--------------

Otras noticias en Urgente24:

Mal timing: Viaje personal de Javier Milei a España ("con la tuya"...)

Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad

Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica

Se multiplican videos que "homenajean" el deslome de Manuel Adorni en Nueva York

Encuesta: Por 1ra vez, Milei es más culpable que Alberto por la economía