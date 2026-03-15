Comisión Investigadora parlamentaria de caso $LIBRA dará rueda de prensa el lunes 16/3 a las 16

Tras ese mensaje, el valor del token se disparó rápidamente (llegó a superar los uS$ 5 por unidad) pero luego se desplomó vertiginosamente. El comportamiento fue compatible con un esquema de “pump and dump” o “rug pull” (tirar de la alfombra) donde algunos inversores obtienen ganancias mientras la mayoría sufre pérdidas. Tras ese mensaje, el valor del token se disparó rápidamente (llegó a superar los uS$ 5 por unidad) pero luego se desplomó vertiginosamente. El comportamiento fue compatible con un esquema de “pump and dump” o “rug pull” (tirar de la alfombra) donde algunos inversores obtienen ganancias mientras la mayoría sufre pérdidas.