La convocatoria de la comisión investigadora se produjo luego de que trascendiera que el teléfono celular del lobista Mauricio Novelli contenía una anotación sobre el presunto acuerdo por US$ 5 millones vinculado al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $LIBRA.
35 LLAMADAS PARA EL CADALSO
Comisión Investigadora parlamentaria de caso $LIBRA dará rueda de prensa el lunes 16/3 a las 16
La comisión abordará nuevas informaciones surgidas en la investigación. Apareció un "paper" de Mauricio Novelli donde menciona US$ 5 millones para Milei.
El estratégico material fue recuperado por peritos del Ministerio Público Fiscal tras un intento de ser borrado por parte del citado trader. Además, existieron 35 llamadas antes y después del posteo entre Novelli y los hermanos Milei.
Se comprueban las peores hipótesis del escándalo cripto
El caso $LIBRA estalló el 14 de febrero de 2025, viernes por la noche, cuando el presidente argentino Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento de esa criptomoneda, presentándola como una iniciativa privada orientada a financiar proyectos productivos en Argentina.
Investigaciones posteriores indicaron que decenas de miles de inversores resultaron afectados, mientras un puñado de billeteras digitales obtuvo ganancias millonarias tras vender sus posiciones antes del colapso del precio.