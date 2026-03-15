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35 LLAMADAS PARA EL CADALSO

Comisión Investigadora parlamentaria de caso $LIBRA dará rueda de prensa el lunes 16/3 a las 16

La comisión abordará nuevas informaciones surgidas en la investigación. Apareció un "paper" de Mauricio Novelli donde menciona US$ 5 millones para Milei.

15 de marzo de 2026 - 20:49
Comisión Investigadora del caso $LIBRA

Comisión Investigadora del caso $LIBRA

La convocatoria de la comisión investigadora se produjo luego de que trascendiera que el teléfono celular del lobista Mauricio Novelli contenía una anotación sobre el presunto acuerdo por US$ 5 millones vinculado al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $LIBRA.

El estratégico material fue recuperado por peritos del Ministerio Público Fiscal tras un intento de ser borrado por parte del citado trader. Además, existieron 35 llamadas antes y después del posteo entre Novelli y los hermanos Milei.

El denominado “memo” detalla tres pagos en tokens o efectivo que incluirían un adelanto inicial, otro vinculado a un tuit presidencial y un último pago asociado a la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial. El denominado “memo” detalla tres pagos en tokens o efectivo que incluirían un adelanto inicial, otro vinculado a un tuit presidencial y un último pago asociado a la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial.

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El caso $LIBRA estalló el 14 de febrero de 2025, viernes por la noche, cuando el presidente argentino Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento de esa criptomoneda, presentándola como una iniciativa privada orientada a financiar proyectos productivos en Argentina.

Tras ese mensaje, el valor del token se disparó rápidamente (llegó a superar los uS$ 5 por unidad) pero luego se desplomó vertiginosamente. El comportamiento fue compatible con un esquema de “pump and dump” o “rug pull” (tirar de la alfombra) donde algunos inversores obtienen ganancias mientras la mayoría sufre pérdidas. Tras ese mensaje, el valor del token se disparó rápidamente (llegó a superar los uS$ 5 por unidad) pero luego se desplomó vertiginosamente. El comportamiento fue compatible con un esquema de “pump and dump” o “rug pull” (tirar de la alfombra) donde algunos inversores obtienen ganancias mientras la mayoría sufre pérdidas.

Investigaciones posteriores indicaron que decenas de miles de inversores resultaron afectados, mientras un puñado de billeteras digitales obtuvo ganancias millonarias tras vender sus posiciones antes del colapso del precio.

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