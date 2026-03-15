La "inflación de Ormuz": el conflicto ya amenaza a precios de alimentos

image Fertilizante urea. China ordenó abrir sus reservas.

La industria advierte que el efecto puede trasladarse rápidamente al costo de los alimentos. El director ejecutivo del gigante noruego de fertilizantes Yara, Svein Tore Holsether, señaló a The Guardian que una interrupción prolongada del comercio en la región podría reducir los rendimientos agrícolas y provocar un fuerte aumento de los precios globales de los alimentos.

El fenómeno ya tiene nombre entre analistas y responsables de política económica: “inflación de Ormuz”. La lógica es similar a la que siguió a la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando la combinación de energía cara, fertilizantes escasos y disrupciones logísticas disparó el costo de la comida en todo el mundo.

El precio del helio también puede aumentar

A esta presión se suma otro factor inesperado: el helio. Aunque suele asociarse con usos recreativos, el gas es clave para industrias estratégicas como la fabricación de semiconductores, la medicina y la exploración espacial. Parte de su producción y transporte también depende de rutas energéticas y petroquímicas del Golfo, por lo que los analistas temen que la crisis genere escasez y aumentos de precios en sectores tecnológicos.

image El transporte del helio, clave en diferentes industrias, también se ve afectado por el corte del Estrecho de Ormuz.

La guerra también está tensionando el transporte marítimo global. Miles de buques quedaron detenidos o desviados, mientras las compañías navieras evitan la zona por el riesgo de ataques. Esta disrupción logística encarece el comercio internacional y agrega presión a los costos de transporte, otro componente clave de la inflación.

En este contexto, bancos centrales y gobiernos enfrentan un nuevo dilema económico. Después de varios años de lucha contra la inflación, un shock simultáneo en energía, alimentos y cadenas de suministro podría obligar a revisar las previsiones de crecimiento y las estrategias monetarias.

La historia económica muestra que las crisis energéticas rara vez se limitan al petróleo. En el caso de Ormuz, el verdadero riesgo para la economía global podría ser una reacción en cadena: combustibles más caros, fertilizantes escasos y alimentos más costosos. Una combinación que amenaza con convertirse en el próximo gran episodio inflacionario mundial.

Más noticias en Urgente24

Carlos Presti, general con 4 soles y pocas luces

La mora no encuentra techo y ya preocupa a todo el sistema

Acá lo que molesta es que la gente se quiera

La traición de Martín Varsavsky se asoma a los 50 años de la tragedia

Yassine Bounou confirmó su decisión ante una oferta de River: "Quiero..."