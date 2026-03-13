El impacto en los combustibles entre la guerra de Medio Oriente y la inflación

image Cada vez más caro.

Tercera suba en una semana

Previo a los números del INDEC, la semana ya inició con complicaciones. El impacto de la guerra en Medio Oriente llegó a las calles de la ciudad. Sin ir más lejos, el lunes las pizarras en las estaciones de servicio ya exhibían los nuevos importes empujando a la nafta súper hacia valores de referencia más altos y consolidando a los gasoil en torno, o por encima de los $2.000, según la variedad.

Sin embargo, las variaciones continuaron con el correr de los días. Tal es así que este miércoles, el gasoil había quedado por encima de la nafta premium.

Estos nuevos costos se dan en un contexto de aumentos sostenidos en los combustibles, impulsados por la actualización de impuestos, los movimientos del tipo de cambio y la evolución del precio internacional del petróleo.

Qué pasa con el petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió liberar de manera temporal la compra de petróleo ruso que permanece “varado en el mar”, una medida excepcional que flexibiliza las restricciones energéticas impuestas desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. La decisión se conoció en una jornada marcada por la escalada del precio internacional del crudo, que volvió a superar los US$100 por barril, y por el deterioro de la seguridad en Medio Oriente tras la creciente tensión con Irán.

La autorización fue confirmada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien explicó que la medida permitirá que distintos países adquieran cargamentos de petróleo ruso que ya se encuentran en tránsito marítimo y que no podían comercializarse por las sanciones vigentes. El objetivo inmediato es ampliar el suministro disponible en el mercado global y contener el impacto inflacionario que genera la suba del combustible.

El movimiento introduce una señal política compleja. Washington mantiene las sanciones contra Moscú, pero abre una excepción puntual para evitar un shock energético. En un contexto de tensiones militares y presión inflacionaria en Estados Unidos, la decisión plantea una pregunta estratégica: hasta dónde puede flexibilizarse el régimen de sanciones sin alterar el equilibrio geopolítico construido desde el inicio del conflicto en Europa del Este.

La decisión de Trump se produce en un contexto de creciente tensión regional. Irán advirtió recientemente que el precio del crudo podría alcanzar los US$200 por barril si continúa deteriorándose la seguridad en Medio Oriente. El aumento del riesgo geopolítico ya empezó a reflejarse en los mercados: el barril superó nuevamente la barrera de los US$100.

image Fuerte impacto en la economía local.

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