La inflación interanual subyacente en Estados Unidos para febrero arrojó una aceleración de precios del 2,4% manteniéndose estable y cumpliendo parte de las metas de la administración de Donald Trump en la materia. Sin tener en cuenta alimentos y energía, el dato elaborado por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de una estabilidad a pesar de la política arancelaria de la Casa Blanca.
ESTABLE
La inflación de febrero en USA puede ser la última foto favorable para Donald Trump
La inflación subyacente en Estados Unidos arrojó empate con enero. Una foto desactualizada por el conflicto con Irán.
La imagen arrojó el ritmo de aceleración del IPC más bajo en al menos cinco años, un dato que el Gobierno estadounidense buscaba con ansias ante los rumores de una posible estampida en torno a las políticas de comercio exterior. Con un fuerte cerramiento a las importaciones y negociaciones bilaterales vigentes con múltiples países, los aranceles tuvieron un impacto menor al esperado en uno de los aspectos más influyentes a nivel electoral para el oficialismo republicano.
No obstante, el dato inflacionario de febrero en Estados Unidos podría ser una de las últimas fotos favorables a nivel macroeconómico para la administración Trump. Con la guerra en Medio Oriente desatada e Irán amenazando a la infraestructura petrolera global, el impacto del incremento del combustible entre los consumidores norteamericanos ya se hace sentir al menos en los surtidores, y con un inevitable efecto residual en el resto de la economía.
Golpe en los surtidores
Uno de los principales síntomas que podrían decantar en una aceleración en la inflación estadounidense es el contundente aumento del galón de gasolina en los últimos días. Fruto de las fluctuaciones globales en la cotización del petróleo, los surtidores del país norteamericano vieron un alza en los costos de hasta el 20%, pasando de $2,94 dólares a $3,58 según un relevamiento de la American Automobile Association.
El incremento generó disconformidad entre los consumidores, que ven en el precio del combustible un indicador indispensable para la vida diaria. En algunos estados con impuestos especiales, como California, el alza llevó al galón por encima de los $5 dólares, el precio más alto en dos años.
Además del efecto interno, Estados Unidos también sufriría la presión inflacionaria global. En ese sentido, en otros países del mundo también se registraron subas en los costos energéticos, con incremento especial en los surtidores.
Según el rastreo de Global Petrol Prices, al menos 85 países han registrado incrementos de los costos de la gasolina y sus derivados desde el inicio de la intervención militar en Irán. Países como Vietnam y Laos registraron subas de entre el 30% y el 50%, mientras que en el resto de los casos el litro de combustible quedó casi siempre por encima de $1 dólar.
Asia lo paga más caro
Si bien el suministro estadounidense está expuesto a los efectos de la intervención de la Casa Blanca en Medio Oriente, el impacto principal parece estar en Asia, donde se concentran las mayores subas en las últimas horas. Esto se debe a que la región depende en gran medida del flujo petrolero del Golfo Pérsico, y en especial de aquel que atraviesa el afamado Estrecho de Ormuz.
Economías de países como Bangladesh y Pakistán son casos testigo de cierres de escuelas y sistemas públicos para el ahorro en la generación de energía. Sin reservas contundentes y con complicaciones logísticas, dichos países quedan al descubierto en medio del conflicto, amenazando con convertirse en otros focos de tensión.
