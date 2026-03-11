La inflación de febrero en USA puede ser la última foto favorable para Donald Trump

Además del efecto interno, Estados Unidos también sufriría la presión inflacionaria global. En ese sentido, en otros países del mundo también se registraron subas en los costos energéticos, con incremento especial en los surtidores.

Según el rastreo de Global Petrol Prices, al menos 85 países han registrado incrementos de los costos de la gasolina y sus derivados desde el inicio de la intervención militar en Irán. Países como Vietnam y Laos registraron subas de entre el 30% y el 50%, mientras que en el resto de los casos el litro de combustible quedó casi siempre por encima de $1 dólar.

INFLACION en usa.jpg La inflación en USA puede complicarse de ahora en adelante.

Asia lo paga más caro

Si bien el suministro estadounidense está expuesto a los efectos de la intervención de la Casa Blanca en Medio Oriente, el impacto principal parece estar en Asia, donde se concentran las mayores subas en las últimas horas. Esto se debe a que la región depende en gran medida del flujo petrolero del Golfo Pérsico, y en especial de aquel que atraviesa el afamado Estrecho de Ormuz.

Economías de países como Bangladesh y Pakistán son casos testigo de cierres de escuelas y sistemas públicos para el ahorro en la generación de energía. Sin reservas contundentes y con complicaciones logísticas, dichos países quedan al descubierto en medio del conflicto, amenazando con convertirse en otros focos de tensión.

