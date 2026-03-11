Coparticipación: Milei no salió de la 'cápsula' y arden los gobernadores con las finanzas bajo presión

Cornejo destacó las reformas que se han realizado (como la laboral, el régimen fiscal y el RIGI), pero insistió en avanzar con una "reforma fiscal y tributaria" atada a una nueva distribución de recursos nacionales.

"Nuestro sector privado tiene que comprender que necesitamos esa reforma tributaria tanto como la Ley de Coparticipación, porque necesitamos una ley que distribuya los recursos de los impuestos con incentivos para tener más sector privado", explicó Cornejo.

"La Ley de Coparticipación no premia lo que hace Mendoza, que intenta tener cada vez más sector privado. Así que una reforma estructural tributaria va de la mano de la modificación de la ley de coparticipación", manifestó el gobernador.

Y redobló la apuesta y se dirigió directamente a los enviados del Gobierno nacional: "Y los que dicen que es imposible modificar la Ley de Coparticipación porque no se van a poner de acuerdo las provincias y demás, esa interpretación tan ridícula… les digo que todos decían que no se podían bajar cuatro puntos del producto bruto de gasto corriente a nivel nacional, y sin embargo el presidente Javier Milei lo ha logrado con su equipo".

"Es decir que se pueden modificar cosas si hay vocación y convicción. Modificar la ley de coparticipación no tiene que ser visto como algo inalcanzable", sostuvo.

Pero la respuesta de Martín Menem, quien fue consultado en conferencia de prensa sobre el reclamo de Cornejo, fue que, en principio, "es muy complejo por la redacción de la ley y porque se debe modificar la Constitución".

Aún más esquivo fue Javier Milei, quien se movía en la ciudad norteamericana en una cápsula libertaria junto a Karina Milei, Luis 'Toto' Caputo, Manuel Adorni y esposa. "Imposible acceder a ellos", dijo al sitio 'La Política Online', un funcionario de otra de las provincias que viajaron.

Por supuesto, la situación generó un clima "raro" en Nueva York. Y el propio Diego Valenzuela se quejó ayer de que Karina lo tiene "secuestrado" al presidente.

Milei apenas se tomó una foto con su hermana y 5 de los mandatarios provinciales: Gustavo Sáenz, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Marcelo Orrego y Carlos Sadir. Pero, como se mencionó, no hubo mayor intimidad, porque el Presidente no quiso...

Martín Llaryora y Gustavo Sáenz estaban aún más enojados ya que esperaban que el viaje junto a un presidente al que "se oponen", al menos les dejara un anuncio para sus provincias o un guiño político para 2027.

Para eso, accedieron a compartir un encuentro de alta exposición en la capital financiera del mundo para "construir confianza", tal como lo dijo Manuel Adorni en el sobrevendido cóctel en el Consulado argentino en Manhattan la noche del lunes.

Y la mayoría de los gobernadores evitó, por eso también, criticar al Presidente por sus dichos sobre los industriales argentinos. Y ni hablar de los números...

La caída real de la recaudación coparticipable derivó en una caída de las transferencias automáticas a provincias. En efecto, dada una… pic.twitter.com/0flcKqSIgH — Nadin Argañaraz (@NadinArganaraz) March 1, 2026

La caída de la coparticipación, y el desplome del IVA

Vale mencionar el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), donde se observa que febrero profundizó la caída de la recaudación nacional en un 7,4% en términos reales (comparado a febrero del 2025) en base al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y también de Impuestos a las Ganancias, entre otros. Esto se tradujo en una baja del 8,8% real -descontando el proceso inflacionario- en el reparto de la coparticipación, lo que pegó de lleno en las finanzas de las jurisdicciones.

En Mendoza, por caso, solamente en el acumulado del 2026 (enero y febrero), perdió $37.073 millones en términos reales, comparado con el primer bimestre del 2025.

El Estado Provincial recibió así $18.068 menos por cada mendocino, en el cálculo per cápita.

"La caída real de la recaudación coparticipable derivó en una caída de las transferencias automáticas a provincias. En efecto, dada una inflación supuesta del 2,8% para el mes de febrero, las transferencias automáticas nacionales totales habrían descendido un 7,2% real interanual durante el primer bimestre", señaló Nadin Argañaraz presidente del Iaraf.

El ministro de Hacienda de la provincia, Víctor Fayad, agregó mayores datos, al indicar que la caída de la coparticipación "equivale a cerca del 10% menos en términos reales" si se compara con el mismo bimestre pero del 2023.

"Hemos recibido $9.000 millones menos por mes si se compara contra el año pasado; y $22.000 millones menos por mes si se compara con 2023". "Es preocupante, nos erosiona el superávit", lanzó Fayad.

Se profundiza la caída del consumo

El informe del Iaraf pone en énfasis cómo ha disminuido el consumo en Argentina, lo que refleja básicamente la caída del IVA. La Dirección Nacional de Asuntos Provinciales especificó que la caída de la coparticipación neta en febrero "se deber principalmente a la disminución real interanual del 13% del IVA, mientras que el impuesto a las ganancias también mostró una variación negativa, del 0,8%".

"En conjunto, la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una baja real interanual del 8,3%", agregaron.

Al igual que en enero, una de las principales causas de esta baja de recaudación de IVA sería, según el análisis del Iaraf, a raíz del impacto en la recaudación "proveniente de Aduana (IVA DGA) y de la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto".

La caída de recaudación del IVA comenzó en septiembre del año pasado con un -0,4% en términos reales; y se profundizó mes a mes: noviembre (-3,7%), diciembre (-4,5%), enero (-12,1%) y febrero (-13%).

En tanto, Impuesto a las Ganancias también cayó, pero fue un -0,8% en términos reales en febrero. En enero, la caída había sido de -0,2%.

Como resultado, la recaudación conjunta de IVA más Ganancias "encadena un segundo mes con reducción real interanual mensual de caída de recaudación, con una baja real interanual de 8,3% en febrero", dice el Iaraf. Resulta importante recordar que la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta.

Caída en las provincias

Al analizar la evolución de las transferencias automáticas por jurisdicción, se observa que todas registraron variaciones reales negativas.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Rioja y Santa Cruz fueron las que reflejaron la mayor caída (-8,6%). Del otro lado, Salta tuvo la menor caída (-3,6%), seguido por Tucumán, con un -5,2% y Catamarca, con el -5,8%.

