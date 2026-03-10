El oficialismo empieza a diseñar su reforma electoral para llevarla al Congreso

La mesa política empieza a trabajar

Tras el anuncio presidencial, en la Casa Rosada se activaron las primeras reuniones para discutir el alcance de la reforma. El tema comenzó a ser analizado en la mesa política del Gobierno, donde participan figuras clave del oficialismo.

De esos encuentros forman parte el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

En paralelo, Karina Milei también mantuvo reuniones con referentes de La Libertad Avanza en distintas provincias para ordenar la estrategia política del espacio y definir prioridades de cara a la nueva etapa legislativa.

Uno de los puntos centrales que impulsa el oficialismo es avanzar con la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional, un sistema que ya se utiliza en varias provincias.

Desde el partido señalaron que se trata de “un paso coherente con el compromiso del espacio con la transparencia, la modernización y el fortalecimiento del sistema electoral argentino”.

La reforma electoral analiza el Gobierno

Aunque el proyecto aún no fue enviado al Congreso, en el oficialismo reconocen que la reforma podría incluir varios cambios importantes.

Entre las ideas que se evalúan aparecen la posibilidad de eliminar o volver no obligatorias las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos y ajustar el funcionamiento de la Boleta Única de Papel para permitir votar listas completas.

También se analiza la posibilidad de coordinar un calendario electoral unificado con las provincias para las elecciones de 2027.

Sin embargo, el contenido definitivo del proyecto todavía está en discusión dentro del Gobierno.

“La propuesta aún no está definida”, admitieron fuentes de la Casa Rosada.

Expectativa en el Congreso

Por ahora, los legisladores oficialistas esperan que el proyecto llegue formalmente al Congreso para comenzar el debate parlamentario.

El diputado libertario Carlos Zapata explicó al portal TN que dentro del bloque todavía no hubo una discusión profunda sobre el tema, aunque destacó algunos aspectos positivos del sistema de boleta única.

“La Boleta Única ha dado un buen resultado en relación al costo económico y a la transparencia. Poner la opción de lista completa ayudaría a simplificar el sistema”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado jujeño Alfredo González consideró que el sistema electoral argentino necesita una actualización.

“En mi opinión, la Boleta Única de Papel demostró ser un sistema mucho más transparente, eficiente, rápido y cómodo para la gente que el sistema tradicional”, señaló.

La discusión sobre el financiamiento político

Uno de los puntos más sensibles dentro de la reforma es el financiamiento de los partidos políticos.

A fines de 2024, el Gobierno ya había enviado al Congreso un proyecto para modificar ese esquema. La iniciativa buscaba reducir el gasto público destinado a campañas electorales y ampliar la participación del financiamiento privado.

Según había explicado en ese momento Manuel Adorni, el objetivo era “reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”.

El proyecto incluía aumentar los límites para aportes privados, eliminar los espacios de publicidad electoral obligatoria en medios de comunicación y reemplazar el financiamiento público de campañas por un aporte anual proporcional a los resultados electorales.

Esa iniciativa quedó en pausa cuando el oficialismo decidió priorizar acuerdos políticos para suspender las PASO durante 2025.

Ahora, con un Congreso renovado y con mayor presencia legislativa —95 diputados y 21 senadores—, el Gobierno busca retomar esas reformas y avanzar con cambios en las reglas del sistema político.

La discusión recién empieza y promete abrir un nuevo capítulo en el debate sobre cómo se vota y cómo se financia la política en la Argentina.

