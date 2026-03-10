Champions League: Atlético Madrid 5-1 Tottenham, el "Aleti" aprovecha errores de los "Spurs"

El Cholo Simeone arranca nuevamente la que puede ser su última serie de Champions League al frente de “su” Atlético Madrid ante los rumores de la inminente llegada al banco del Inter . El “Colchonero” recibe en el Estadio Metropolitano al Tottenham inglés, uno de los 8 mejores de la fase de liga.

Atlético Madrid recibirá al Tottenham esta tarde a partir de las 17hs de Argentina en el Estadio Metropolitano de la capital española. El partido corresponde a la ida de los octavos de final de la Champions League y esta puede ser la última serie del Cholo Simeone en este torneo con el “Colchonero”.

El "Cholo" Simeone inicia otra serie de Champions League y que podría ser la última con el Atlético Madrid.

El encuentro se podrá ver televisado en Argentina por ESPN y Disney + en su plan Premium desde las 17hs (la previa arranca 16:30hs). Las posibles formaciones son las siguientes:

Tottenham: Guglielmo Vicario; Kevin Danso, Cristian Romero, Micky Van de Ven; Pedro Porro, Conor Gallagher, João Palhinha, Archie Gray; Xavi Simons, Dominic Solanke, Kolo Muani. DT: Igor Tudor.

El Atlético Madrid viene de jugar la serie de 16vos de final donde no le fue nada fácil ante el Brujas de Bélgica. En la ida en suelo belga fue un partidazo y empataron 3 a 3 y la vuelta fue pareja hasta los 50 minutos de juego (empataban 1-1) donde el “Colchonero” quebró a su rival y lo terminó goleando 4 a 1 para pasar a octavos de final con un global de 7-4.

El Tottenham terminó 4º en la fase de liga y eso le dio el derecho a clasificar a los octavos de final directamente. Dentro de las novedades en el equipo está el regreso de Cristian “Cuti” Romero, el jugador argentino que a su vez es el capitán del equipo.

El resto de los partidos de Champions League del martes

El martes de Champions League arranca tempranito ya que a las 14:45hs de nuestro país jugarán Galatasaray-Liverpool (Fox Sports) en Turquía, mientras que en el horario estelar de las 17hs además del Atlético-Tottenham, jugarán Newcastle-Barcelona (Fox Sports 2) en Inglaterra y Atalanta-Bayern Múnich (ESPN 2) en Italia.

Live Blog Post ¿Dos series liquidadas? "Aleti" y Bayern casi en 4tos de final De los 4 partidos del día de hoy, donde 3 todavía no terminaron, podemos decir que dos series están casi liquidadas por los resultados parciales. Primero este 5-1 de Atlético Madrid sobre Tottenham, que será casi imposible de levantar. Segundo el partido que juegan en Italia Atalanta y Bayern Múnich, donde el conjunto alemán golea 6 a 0 y ya podemos decir que liquidó la serie.

Live Blog Post Goooooool del Atlético Madrid, tapó Oblak en un area y de contra Julián puso el 5º Lo veníamos comentando una y otra vez y el 5º gol del Atlético Madrid fue el resumen. Richarlison tuvo el 4-2 pero Oblak salvó de forma magistral, el Atlético salió de contra y agarró mal parada a la defensa del Tottenham (Cuti Romero incluido) y Julián Álvarez puso el 5-1 y el segundo en su cuenta personal.

Live Blog Post Ambos buscan el arco rival Sobre 53 minutos de juego el complemento es una copia del primer tiempo . Los dos buscan el arco rival, Atlético Madrid quiere recuperar la diferencia de 4 goles para liquidar la serie, el Tottneham quiere el segundo para achicar diferencias y volver al partido.

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post Final del primer tiempo, Atlético Madrid 4-1 Tottneham Partido raro el que están jugando el Atlético Madrid y Tottneham, ya que podrían ir 3 a 3 pero el local se impone con una goleada 4-1. Esto es simplemente por la diferencia de errores entre uno y otro pero no de ataques ni de tiros. Los horrores defensivos de los "Spurs" en los primeros 3 goles son los que hicieron que este partido no sea más parejo en el resultado. El reflejo de lo que decimos está en la estadística de los tiros de cada uno. El Atlético Madrid pateo 5 tiros de los cuales 4 fueron al arco (todos goles) y uno se fue desviado (el de Llorente), mientras que el Tottenham disparó en 4 ocasiones, 2 fueron al arco (un gol y la otra la tapó Oblak), 1 fue al palo (el cabezazo del "Cuti" Romero) y 1 desviado. Estos números apoyan lo que le estamos contando, el partido es parejo, inclusive la primera falla del partido fue de Oblak pero lo tuvo a Ruggeri para que lo salvara, en cambio Kinsky no tuvo la misma suerte y pagó los platos rotos. VER +

Live Blog Post El partido se hace de ida y vuelta y se juega en las dos areas El partido sigue confirmando que de no ser por los horrores defensivos del equipo inglés el resultado sería otro ya que sigue siendo de ida y vuelta. Primero lo tuvo Romero al 4-2 tras un córner donde estrelló la pelota en el palo. Luego Llorente tuvo el 5º de frente al arco pero se patinóy la tiró afuera, casualmente en la misma area donde se patinó dos veces Kinsky, el arquero que se fue reemplazado en 15 minutos de juego. VER +

Live Blog Post Todos los resultados Además del 4-1 del Atlético Madrid que no nos da respiro hay otros dos partidos en juego. En Inglaterra Newcastle y Barcelona empatan 0-0, y en Italia el Bayern fue una tromba y le hizo 3 en 25 minutos al Atalanta. Los bavaros ganan 3-0. En todos los encuentros promedian los 40 minutos de juego. VER +

Live Blog Post Gooooool descuenta Tottenham a los 25 minutos Decíamos que era de ida y vuelta pero los desastres defensivos del conjunto inglés marcaban esta gran diferencia, en un ataque el Tottenham tuvo puntería y descuenta por medio de Porro. Ahora están 4-1 en 25 minutos.

Live Blog Post Goooool de Atlético Madrid, esto pude terminar en goleada histórica Normand anota el 4º gol de Atlético Madrid y deja expuesto al entrenador de Tottenham, el croata Igor Tudor, ya que cambió el arquero y los errores y los goles continuaron.

Live Blog Post Cambio de arquero: Tottenham prende fuego a Kinsky El entrenador de Tottenham no anduvo con vueltas y responsabilizó al arquero por los errores en los goles cuando la defensa entera es un desastre. Kinsky se fue al vestuario destruido, en su lugar entró Vicario.

Live Blog Post Goooool de Atlético Madrid que aplasta a Tottenham en 15 minutos El partido no da respiro y los defensores del Tottenham tampoco, error tras error que aprovecha el Atlético Madrid para ponerse 3-0 en 15 minutos de juego, Julián Álvarez el autor del gol.

Live Blog Post Gooooool del Atlético Madrid El partido es de ida y vuelta pero los goles los hace el Atlético Madrid y los errores los comete Tottenham. Griezmann pone el 2-0 sobre 14 minutos de juego.

Live Blog Post Gooooooool del Atlético Madrid Cuando el que había empezado con todo era el visitante el que marcó fue el "Colchonero" por medio de Llorente tras errores y rebotes en el area del Tottenham. En solo 5 minutos el Atlético Madrid ya gana 1 a 0.

Live Blog Post Mala salida de Oblak y salva Ruggeri El Tottenham salió con todo sorpresivamente de visitante y a los 2 minutos lo tuvo por una falla en la salida del arquero Oblak, pero Matteo Ruggeri lo salvó en la linea y también evitó el córner.

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post Todos los partidos de las 17hs Atlético Madrid vs Tottenham

Atalanta vs Bayern Múnich

Newcastle vs Barcelona

Live Blog Post Sorpresa en Estambul El Galatasaray dio la sorpresa en Turquía y derrotó 1 a 0 a Liverpool con gol de Leminá, y de esta forma viaja con ventaja a Inglaterra para la revancha de los octavos de final en la próxima semana.