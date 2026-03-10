El Cholo Simeone arranca nuevamente la que puede ser su última serie de Champions League al frente de “su” Atlético Madrid ante los rumores de la inminente llegada al banco del Inter. El “Colchonero” recibe en el Estadio Metropolitano al Tottenham inglés, uno de los 8 mejores de la fase de liga.
Champions League: Atlético Madrid 5-1 Tottenham, el "Aleti" aprovecha errores de los "Spurs"
- urgente24 >
- GOLAZO24 >
- El VAR >
- Champions League >
Por los 8vos de Champions League el Atlético Madrid golea al Tottenham 5-1. Llorente, Griezmann, Álvarez (2) y Normand los goles del local, descontó Porro.
EN VIVO
-
18:26
¿Dos series liquidadas? "Aleti" y Bayern casi en 4tos de final
-
18:16
Goooooool del Atlético Madrid, tapó Oblak en un area y de contra Julián puso el 5º
-
18:15
Ambos buscan el arco rival
-
18:07
Comenzó el segundo tiempo
-
17:50
Final del primer tiempo, Atlético Madrid 4-1 Tottneham
-
17:46
El partido se hace de ida y vuelta y se juega en las dos areas
-
17:39
Todos los resultados
-
17:29
Gooooool descuenta Tottenham a los 25 minutos
-
17:25
Goooool de Atlético Madrid, esto pude terminar en goleada histórica
-
17:20
Cambio de arquero: Tottenham prende fuego a Kinsky
-
17:18
Goooool de Atlético Madrid que aplasta a Tottenham en 15 minutos
-
17:17
Gooooool del Atlético Madrid
-
17:08
Gooooooool del Atlético Madrid
-
17:05
Mala salida de Oblak y salva Ruggeri
-
17:03
Arrancó el partido
-
16:40
Todos los partidos de las 17hs
-
16:36
Sorpresa en Estambul
-
16:34
Posibles formaciones Atlético Madrid-Tottenham
Champions League: Previa Atlético Madrid vs Tottenham
Atlético Madrid recibirá al Tottenham esta tarde a partir de las 17hs de Argentina en el Estadio Metropolitano de la capital española. El partido corresponde a la ida de los octavos de final de la Champions League y esta puede ser la última serie del Cholo Simeone en este torneo con el “Colchonero”.
El encuentro se podrá ver televisado en Argentina por ESPN y Disney + en su plan Premium desde las 17hs (la previa arranca 16:30hs). Las posibles formaciones son las siguientes:
Atlético Madrid: Jan Oblak; Llorente, Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Guiliano Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Julián Álvarez, Alexander Sørloth. DT: Diego Simeone.
Tottenham: Guglielmo Vicario; Kevin Danso, Cristian Romero, Micky Van de Ven; Pedro Porro, Conor Gallagher, João Palhinha, Archie Gray; Xavi Simons, Dominic Solanke, Kolo Muani. DT: Igor Tudor.
El Atlético Madrid viene de jugar la serie de 16vos de final donde no le fue nada fácil ante el Brujas de Bélgica. En la ida en suelo belga fue un partidazo y empataron 3 a 3 y la vuelta fue pareja hasta los 50 minutos de juego (empataban 1-1) donde el “Colchonero” quebró a su rival y lo terminó goleando 4 a 1 para pasar a octavos de final con un global de 7-4.
El Tottenham terminó 4º en la fase de liga y eso le dio el derecho a clasificar a los octavos de final directamente. Dentro de las novedades en el equipo está el regreso de Cristian “Cuti” Romero, el jugador argentino que a su vez es el capitán del equipo.
El resto de los partidos de Champions League del martes
El martes de Champions League arranca tempranito ya que a las 14:45hs de nuestro país jugarán Galatasaray-Liverpool (Fox Sports) en Turquía, mientras que en el horario estelar de las 17hs además del Atlético-Tottenham, jugarán Newcastle-Barcelona (Fox Sports 2) en Inglaterra y Atalanta-Bayern Múnich (ESPN 2) en Italia.
Deja tu comentario