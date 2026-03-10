Polémica en puerta: El Gobierno busca prorrogar el mandato del padre de Mahiques en Casación

Apuro en el Senado y malestar político

La convocatoria impulsada por Bullrich no pasó desapercibida entre los senadores. Algunos legisladores cuestionan el apuro para tratar el tema y señalan que todavía hay tiempo para discutir la continuidad del magistrado.

“Cuál es el apuro por aprobarle el pliego a Mahiques si cumple 75 años recién en noviembre”, planteó un senador aliado en conversaciones reservadas.

En los pasillos del Congreso también circula la idea de que la sesión convocada para dar ingreso a pliegos militares y diplomáticos podría tener en realidad otro objetivo: acelerar el tratamiento del caso Mahiques y de otros nombramientos judiciales.

Proceso “a las apuradas“

Según fuentes parlamentarias, el oficialismo también busca avanzar con una lista de más de 50 jueces que deberían ser tratados en el Senado.

El tema generó además incomodidad dentro del propio oficialismo. Algunos senadores señalaron que la convocatoria fue realizada sin demasiada consulta previa, lo que provocó desconcierto entre legisladores que se encontraban en sus provincias o participando de actividades institucionales.

“Rara forma de manejar el Senado, sin consultar a los senadores a qué comisión aspiran”, deslizó una fuente parlamentaria al describir el clima interno.

La continuidad de Carlos Maiques en manos del Senado

El debate sobre la continuidad de Carlos Mahiques aparece además en un momento clave para la política judicial del Gobierno.

El nuevo ministro de Justicia deberá participar de la definición de más de 300 cargos vacantes dentro del Poder Judicial, entre jueces, fiscales y defensores.

Muchos de esos puestos corresponden a juzgados federales y tribunales de distintas provincias, lo que obligará al Ejecutivo a negociar con gobernadores y dirigentes políticos para garantizar los votos necesarios en el Senado.

En paralelo, el oficialismo también proyecta futuras designaciones en tribunales clave de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción de mayor impacto político.

En ese contexto, la continuidad de Mahiques en la Cámara de Casación —un tribunal clave porque revisa fallos de gran relevancia judicial— adquiere un peso estratégico dentro del mapa de poder en los tribunales federales.

Por ahora, la sesión para iniciar el tratamiento del pliego todavía no está confirmada. Patricia Bullrich deberá primero verificar si existen los votos suficientes para habilitar el debate.

Mientras tanto, el caso ya anticipa una discusión que mezcla política, justicia y poder en el Senado, y que podría convertirse en el primer foco de polémica para la gestión del nuevo ministro de Justicia.

_______________________________

Más noticias en Urgente24:

Karina Milei frenó la nueva Agencia de Migraciones y dejó sin cargo a Diego Valenzuela

Más presión sobre Adorni: Ahora hablan de un viaje en "avión privado" a Punta del Este

Sin plata para los gobernadores se le complicará a Karina Milei renegociar por los jueces