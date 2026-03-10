BCRA y un objetivo más ambicioso que sostener al dólar

Sin rojo fiscal, el Estado deja de absorber ahorro de manera permanente y el sistema financiero gana margen para canalizar recursos al sector privado. Sin rojo fiscal, el Estado deja de absorber ahorro de manera permanente y el sistema financiero gana margen para canalizar recursos al sector privado.

Ese punto no es menor porque el BCRA busca instalar que la estabilidad no debe apoyarse en deuda nueva ni en atraso artificial del tipo de cambio.

El dólar seguirá con flexibilidad

Otro de los mensajes centrales de la exposición fue que el tipo de cambio flexible seguirá siendo parte del esquema. El BCRA presentó la adopción de mayor flexibilidad cambiaria como una herramienta para facilitar ajustes de precios relativos y evitar tensiones acumuladas.

En otras palabras, la entidad no quiere volver a un régimen demasiado rígido que termine incubando desequilibrios y luego obligue a una corrección brusca.

Esto no implica desentenderse del mercado cambiario, sino administrar la transición con una banda y con capacidad de intervención dentro del marco previsto. Para la autoridad monetaria, esa flexibilidad sirve para amortiguar shocks y, al mismo tiempo, sostener la consistencia del programa monetario.

Dentro de la hoja de ruta oficial, uno de los capítulos más sensibles es la compra de reservas internacionales. Werning recordó que para 2026 el BCRA ya anunció un programa de compras que, según explicó, le da previsibilidad a un compromiso que ya existía.

En la presentación se insiste en que esa acumulación es compatible con el equilibrio monetario y que, incluso sin un boom de commodities ni acceso pleno al mercado, el Banco Central logró comprar más divisas que otras gestiones en etapas comparables.

El BCRA no quiere que las reservas sean vistas como una variable residual.

Las coloca en el centro del programa porque necesita reforzar su poder de fuego, mejorar la percepción de solvencia y reducir la exposición ante eventuales shocks externos.

Cumplir la deuda para bajar el riesgo país

La presentación también dejó otro mensaje para la City, en donde el BCRA considera que el cumplimiento de los contratos y pagos netos de deuda es parte integral del plan. No solo por una cuestión financiera, sino porque una baja del riesgo soberano y corporativo acercaría a la Argentina a una reapertura del financiamiento externo para refinanciar vencimientos y alargar plazos.

En ese esquema, una parte de la compra de reservas no queda inmovilizada, sino que se usa para cancelar compromisos externos.

Qué busca el BCRA

El Banco Central quiere sostener el ajuste fiscal, administrar un dólar más flexible, comprar reservas, seguir pagando deuda para mejorar el perfil financiero del país, atraer inversión productiva y, sobre todo, convencer a los argentinos de que parte de sus ahorros puede quedarse dentro del sistema local sin convertirse en rehén de otra crisis.

Ese es el verdadero desafío que dejó planteado Werning.

No se trata solo de llegar con calma al próximo dato de inflación o a la próxima rueda cambiaria. El objetivo del BCRA es querer pasar de una etapa de estabilización defensiva a otra en la que el ahorro privado vuelva a financiar crédito, mercado de capitales e inversión.

Lo que ahora empieza a jugarse es si la economía logra darle credibilidad suficiente para que esos dólares y esos pesos efectivamente se queden.

