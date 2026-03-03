El Banco Central acaba de soltarle la correa a las fintechs. Con la llegada del Cobro Con Transferencia (CCT), se abre una grieta en el sistema, porque ahora, tus apps favoritas van a poder cobrarte las cuotas de un préstamo directamente de tu sueldo o jubilación.
CHAU BANCOS
El plan maestro de las billeteras virtuales para dar préstamos en cuotas
Las billeteras virtuales a partir de esa fecha, tendrán un costo menor y podrán, en teoría, ofrecer préstamos más baratos.
¿Cómo funcionarán las billeteras virtuales y el crédito en este nuevo escenario?
La jugada del BCRA, liderado por Santiago Bausili, no es otra cosa que emparejar la cancha. Hasta ayer 02/03, si querías un préstamo en una billetera, te mataban con la tasa porque el riesgo de que no pagaras era altísimo. Ahora, con este mecanismo que arranca con todo en septiembre y que los bancos deberán instrumentar y ofrecer a sus clientes, a más tardar, desde el 31 de agosto próximo, las billeteras virtuales van a tener la garantía de que la cuota se debite de forma automática, segura y transparente.
Esto no es un débito automático de esos que te aparecen por sorpresa y te dejan la cuenta en cero. El CCT es una tecnología superadora, inspirada en lo que ya hacen potencias como Brasil con su "Pix Automático". La idea es que las apps puedan competir cara a cara con los bancos, bajando las tasas de interés que hoy, son bastante altas y llegan a duplicar lo que ofrece cualquier entidad tradicional.
¿Qué límites tienen las billeteras virtuales para dar crédito sin fundirte?
Acá es donde la cosa se pone interesante para el usuario. Para evitar que la gente se termine cavando su propia fosa financiera, el Banco Central puso reglas de hierro. Primero, la cuota no puede superar el 30% de tus ingresos. Si ganás 100, la billetera no te puede sacar más de 30.
Además, se terminaron los acosos de cobro. El sistema permite un intento de cobro y solo dos reintentos (a las 48 y 96 horas). Si no hay plata, no hay plata. No te van a estar taladrando la cuenta cada cinco minutos. Y lo más importante es vos tenés que dar el "sí" explícito. Nada de letras chicas ni autorizaciones escondidas en un contrato de 50 páginas que nadie lee.
¿Podrán las billeteras virtuales ofrecer crédito con tasas más bajas que los bancos?
Ese es el gran objetivo. Al reducir la "irregularidad" (o sea, que el cliente se borre y no pague), las billeteras virtuales tienen un costo menor y pueden, en teoría, ofrecer un crédito más barato. El sistema obliga a los prestamistas a avisarte por mail o notificación al celular el día anterior a que te debiten la cuota. Cero sorpresas.
Además, si te arrepentís o querés dar de baja el consentimiento, lo podés hacer de forma inmediata. Es un esquema de "finanzas abiertas" que busca que el usuario sea el dueño de su plata y no un rehén de los bancos que te dan mil vueltas para cerrar una cuenta o cancelar un servicio.
¿Es seguro el nuevo sistema de crédito a través de billeteras virtuales?
El miedo al fraude siempre está, pero acá el Central aclaró que la responsabilidad ante cualquier estafa recae 100% sobre el prestamista. Si algo sale mal, la billetera es la que tiene que poner la cara y la plata. Esto las obliga a ser extremadamente cuidadosas con la seguridad informática.
El sistema funcionará exclusivamente para cuentas en pesos y promete expandirse pronto para pagar la luz, el gas o el agua con la misma facilidad.
