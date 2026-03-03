El plan maestro de las billeteras virtuales para dar préstamos en cuotas

Préstamos millonarios de $100 millones para monotributistas y trabajadores: Cómo acceder

¿Podrán las billeteras virtuales ofrecer crédito con tasas más bajas que los bancos?

Ese es el gran objetivo. Al reducir la "irregularidad" (o sea, que el cliente se borre y no pague), las billeteras virtuales tienen un costo menor y pueden, en teoría, ofrecer un crédito más barato. El sistema obliga a los prestamistas a avisarte por mail o notificación al celular el día anterior a que te debiten la cuota. Cero sorpresas.

No es un débito automático clásico.

Introduce límites prudenciales y reglas antifraude. — Mg.YaninaSLojo (@MgYaninaslojo) March 2, 2026

Además, si te arrepentís o querés dar de baja el consentimiento, lo podés hacer de forma inmediata. Es un esquema de "finanzas abiertas" que busca que el usuario sea el dueño de su plata y no un rehén de los bancos que te dan mil vueltas para cerrar una cuenta o cancelar un servicio.

¿Es seguro el nuevo sistema de crédito a través de billeteras virtuales?

El miedo al fraude siempre está, pero acá el Central aclaró que la responsabilidad ante cualquier estafa recae 100% sobre el prestamista. Si algo sale mal, la billetera es la que tiene que poner la cara y la plata. Esto las obliga a ser extremadamente cuidadosas con la seguridad informática.

El sistema funcionará exclusivamente para cuentas en pesos y promete expandirse pronto para pagar la luz, el gas o el agua con la misma facilidad.

