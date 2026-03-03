ARA San Juan: Arranca el juicio por la tragedia que dejó 44 muertos y ningún responsable político

Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron los planteos que buscaban trasladar el expediente a Mar del Plata o Comodoro Py. Argumentaron que el hecho ocurrió en alta mar, fuera de los límites territoriales tradicionales.

En su resolución señalaron: “La ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en alta mar es la del juez del primer puerto argentino a que arribe el buque. Pero en este caso, la tragedia radica en que, tristemente, el submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno”.

Además, remarcaron la necesidad de evitar nuevas demoras: “Es necesario, en todos los casos, pero sobre todo en este que enluta a la Nación entera, dar la más adecuada y pronta respuesta jurisdiccional a los imputados, a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto que reclama justicia”.

Un juicio sin responsables políticos

El inicio del debate oral ocurre con un dato que marca el contexto político del caso: no hay exfuncionarios del Poder Ejecutivo imputados ni citados como testigos.

Días después de definirse la sede del juicio, la Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa paralela por presunto espionaje a familiares de las víctimas.

La investigación había comenzado tras el hallazgo de documentos en la delegación de la AFI en Mar del Plata, donde se registraban seguimientos e informes sobre actividades públicas de los familiares. En 2021 hubo procesamientos, pero luego fueron revocados por instancias superiores, que consideraron que las tareas se enmarcaban en funciones vinculadas a la seguridad presidencial y que los datos eran de carácter público.

La decisión quedó firme y ningún funcionario del gobierno de entonces será juzgado en este proceso.

La tragedia que marcó a la Armada

El ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017 tras una explosión en el sistema de baterías mientras navegaba en el Atlántico Sur. Durante semanas se desplegó una búsqueda internacional sin precedentes hasta que finalmente se confirmó el hallazgo del submarino a casi 900 metros de profundidad.

El juicio que comienza ahora no repara la pérdida, pero abre una instancia clave: determinar si hubo responsabilidades en la cadena de mando y si la tragedia pudo haberse evitado.

Para los familiares, el debate oral representa una etapa esperada durante años. Para la Justicia, será la oportunidad de establecer si los errores fueron individuales, estructurales o sistémicos.

El proceso recién empieza. Y, aunque llega tarde, vuelve a poner en el centro una de las mayores tragedias navales de la historia argentina reciente.

