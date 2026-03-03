El Gobierno quiere capitalizar el regreso del gendarme Nahuel Gallo y Milei quiere condecorarlo

El presidente Javier Milei tiene previsto recibir en los próximos días al gendarme Nahuel Gallo, quien regresó a la Argentina luego de pasar 448 días detenido en Venezuela. El encuentro no será inmediato: antes deberá completar el protocolo médico que establece la fuerza, que incluye evaluaciones físicas, psicológicas y psiquiátricas.
En el Gobierno aseguran que el Presidente quiere que el efectivo esté “bien y en condiciones” antes de concretar la audiencia. Desde el entorno oficial remarcan que se están siguiendo “los protocolos establecidos regularmente” y que, una vez finalizados los estudios, Gallo podrá “regresar a su antiguo domicilio o radicarse donde él decida”.
Un reconocimiento al gendarme
Además de la reunión, en la Casa Rosada analizan otorgarle una distinción por el tiempo que permaneció detenido en la cárcel de El Rodeo. No será la Orden de Mayo —reservada a civiles—, pero sí una condecoración oficial que reconozca su situación y el desenlace del caso.
La decisión tiene un fuerte componente simbólico. El regreso de Gallo no solo fue un hecho diplomático sensible, sino también una escena de alto impacto público: su arribo al país, pasadas las 4.40 de la madrugada, estuvo marcado por el hermetismo oficial y un operativo de seguridad reforzado.
El rol de la AFA y la tensión diplomática
El traslado se realizó en un avión privado contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tuvo un papel central en la logística de salida desde Caracas. La liberación se produjo tras gestiones paralelas y en un contexto en el que las autoridades venezolanas evitaron un acuerdo directo con la administración de Milei.
Según indicaron fuentes oficiales, el gobierno de Venezuela no permitió el ingreso de otra aeronave y se impuso el uso del vuelo vinculado a dirigentes que viajaron para reunirse con representantes de la Federación Venezolana de Fútbol.
Pese al operativo que permitió el regreso del gendarme, en Balcarce 50 sostienen que, por el momento, no habrá un canal diplomático formal con Caracas. La representación argentina en Venezuela continúa bajo la órbita de Italia y no existen contactos directos entre ambos gobiernos.
La imagen del reencuentro
La primera fotografía difundida mostró a Gallo abrazado a su hijo Víctor, de tres años, tras más de un año de separación. Horas antes del aterrizaje, su esposa, María Alexandra Gómez, había confirmado en redes sociales que ya estaba volando hacia la Argentina.
El Gobierno también adelantó que insistirá para lograr la liberación del abogado Germán Giuliani, el otro argentino que permanece detenido en Venezuela, aunque en ese caso buscarían activar “otros mecanismos”.
El encuentro entre Milei y Gallo, si finalmente se concreta, marcará el cierre político de un episodio que combinó tensión diplomática, gestiones informales y una historia personal que conmovió a la opinión pública.
