El Gobierno quiere capitalizar el regreso del gendarme Nahuel Gallo y Milei quiere condecorarlo

Según indicaron fuentes oficiales, el gobierno de Venezuela no permitió el ingreso de otra aeronave y se impuso el uso del vuelo vinculado a dirigentes que viajaron para reunirse con representantes de la Federación Venezolana de Fútbol.

Pese al operativo que permitió el regreso del gendarme, en Balcarce 50 sostienen que, por el momento, no habrá un canal diplomático formal con Caracas. La representación argentina en Venezuela continúa bajo la órbita de Italia y no existen contactos directos entre ambos gobiernos.

La imagen del reencuentro

La primera fotografía difundida mostró a Gallo abrazado a su hijo Víctor, de tres años, tras más de un año de separación. Horas antes del aterrizaje, su esposa, María Alexandra Gómez, había confirmado en redes sociales que ya estaba volando hacia la Argentina.

El Gobierno también adelantó que insistirá para lograr la liberación del abogado Germán Giuliani, el otro argentino que permanece detenido en Venezuela, aunque en ese caso buscarían activar “otros mecanismos”.

El encuentro entre Milei y Gallo, si finalmente se concreta, marcará el cierre político de un episodio que combinó tensión diplomática, gestiones informales y una historia personal que conmovió a la opinión pública.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Diputados vuelven a la carga con el polémico artículo 44, pero en versión más light: Qué proponen

Avanza la Ley de Glaciares: Cómo están los votos y qué puede pasar en Diputados

Carlos Kikuchi, la apuesta carísima de Javier Milei y las respuestas que no tiene Luis Caputo