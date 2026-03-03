China no cree que Donald Trump desembarque tropas en Irán

"No me preocupa el despliegue de tropas terrestres; como dice todo Presidente, 'No habrá tropas terrestres'. No lo digo yo", afirmó Trump tras lanzar ataques el sábado para decapitar al liderazgo militar y político de Irán. "Digo 'probablemente no las necesiten', o 'si fueran necesarias'", según el informe del New York Post.

Trump declaró al Daily Mail el domingo que estimaba que la guerra duraría "unas 4 semanas", pero insinuó al New York Post el lunes que el plazo podría acortarse. Trump también afirmó que no le preocupaba que Irán usara el terrorismo para vengarse de Estados Unidos por el ataque del fin de semana. "Lo eliminaremos. Como sea. Es como todo lo demás, lo eliminaremos", dijo Trump.

Croquis con instalaciones nucleares iraníes que acostumbra difundir la inteligencia israelí. Las famosas instalaciones nucleares iraníes que según Israel justificó todo: Un relato que se parece al de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein.

El Pentágono

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, también se negó a descartar el despliegue de tropas terrestres durante una rueda de prensa el lunes, en sus primeras declaraciones públicas sobre los ataques en Irán en el Pentágono en Washington, D.C.

Cuando se le preguntó específicamente sobre si se podrían enviar fuerzas estadounidenses a Irán, Hegseth afirmó que sería una "insensatez" esperar que los funcionarios estadounidenses dijeran públicamente "hasta aquí llegamos". "No vamos a entrar en detalles sobre lo que haremos o no haremos", añadió, según la revista Time.

Los comentarios sobre el despliegue de tropas terrestres son más una táctica de guerra psicológica destinada a presionar a Irán que una opción política práctica, ya que Estados Unidos no ha realizado suficientes preparativos para el envío de fuerzas terrestres a Irán, declaró Sun Degang, director del Centro de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Fudan, al Global Times el martes.

Actualmente, la determinación de Irán de resistir parece mantenerse firme, y ya ha lanzado ataques de represalia contra Israel y algunos países de la región que albergan fuerzas estadounidenses, causando bajas estadounidenses y obligando a Israel a adoptar una postura defensiva, afirmó Sun, señalando que Estados Unidos parece estar buscando una solución rápida y decisiva mediante ataques disuasorios y eliminaciones selectivas, con la esperanza de alentar a la oposición interna a desafiar el liderazgo iraní.

Sin embargo, la situación política de Irán se ha estabilizado con una nueva estructura de liderazgo tomando forma, y el rápido cambio de régimen previsto no se ha producido.

JAMENEI Una imagen satelital muestra una columna de humo negro elevándose y graves daños en el complejo del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán, Irán, el sábado 28/02.

En Teherán

El consejo de liderazgo interino de 3 miembros de Irán se ha formado y ha comenzado sus operaciones, según anunció el domingo el presidente iraní Masoud Pezeshkian en un mensaje de video emitido por la cadena estatal IRIB TV.

El líder supremo, Alí Jamenei, el expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad y varios otros altos funcionarios murieron en los ataques masivos lanzados por Estados Unidos e Israel.

También el lunes, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó que el país está preparado para una guerra prolongada. "Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una guerra prolongada", declaró Larijani en una publicación en la red social X.

"Como en los últimos 300 años, Irán no inició esta guerra, y nuestras valientes Fuerzas Armadas no han participado en ningún ataque, salvo en defensa. Nos defenderemos ferozmente a nosotros mismos y a nuestra civilización de seis mil años, cueste lo que cueste, y haremos que los enemigos se arrepientan de su error de cálculo", afirmó.

Según la revista Time, al menos 6 militares estadounidenses han muerto hasta la fecha en los ataques de represalia de Irán, y se ha informado de la muerte de 11 personas en Israel en los posteriores ataques con misiles y drones de Irán.

Sun señaló que, ante la proximidad de las elecciones intermedias, la Administración Trump también se enfrenta a una creciente presión política interna y a la preocupación de que un conflicto prolongado pueda perjudicar políticamente a los republicanos. Las señales contradictorias actuales —que lanzan amenazas y al mismo tiempo expresan su disposición a negociar— reflejan una creciente ansiedad por la evolución de la situación y la incertidumbre sobre cómo se desarrollará el conflicto.

pentagono2.jpg Pentágono, sede del Departamento de Defensa de USA.

Desaprobación

El New York Post también mencionó el lunes una encuesta de CNN/SSRS publicada el lunes, que también mostró que el 41% aprobó el último ataque estadounidense, mientras que el 59% lo desaprobó.

"Creo que las encuestas son muy buenas, pero no me importan. Tengo que hacer lo correcto. Tengo que hacer lo correcto. Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo", afirmó Trump, según el informe del New York Post.

Según los principales demócratas del Congreso, la justificación de Trump es cuestionable, especialmente dadas sus afirmaciones de haber "destruido por completo" la capacidad nuclear de Irán en bombardeos estadounidenses separados el pasado junio, según un informe de Los Angeles Times. También citó al representante Jim Himes, quien declaró: "Todo lo que he escuchado de la administración antes y después de estos ataques contra Irán confirma que se trata de una guerra por elección propia sin un fin estratégico".

El informe también señaló que el debate sobre los últimos ataques a Irán se hizo eco de uno similar, aunque menos inmediato, en torno a la decisión del presidente George W. Bush de ir a la guerra en Irak tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, también basada en afirmaciones de que las "armas de destrucción masiva" representaban una amenaza inmediata. Estas afirmaciones fueron posteriormente refutadas por múltiples hallazgos que demostraban que Irak no contaba con dicho arsenal.alimentando las recriminaciones de ambos partidos políticos durante años."

