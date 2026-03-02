Comprar celulares hoy en día es una tarea difícil porque los valores son muy altos. Por ese motivo distintos supermercados se aliaron para ofrecer descuentos reales y con cuotas sin interés en una amplia variedad de equipos y marcas. Hay para todos los bolsillos.
Arrasa: Supermercados rematan celulares con 50% de descuento y cuotas
Distintos supermercados están liquidando celulares con promociones reales y también cuotas sin interés.
Si tenés pensado cambiar tu celular o hacer un regalo, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Ahora hay muchos equipos con descuentos de hasta el 50%, lo cual no es poco, y además podés financiar la compra en cuotas sin interés dependiendo del monto y también de la tarjeta bancaria.
Celulares con descuentos del 50%
Carrefour, Jumbo y Coto son los supermercados que se encuentran ofreciendo descuentos en varios modelos de celulares. Hay gama alta, media y baja, ideal para todos los bolsillos y dependiendo del uso que cada uno le vaya a dar en el futuro.
Los descuentos en Carrefour alcanzan hasta un 50% y tienen beneficios adicionales con Mi Carrefour. Algunas marcas en promoción son Motorola y Xiaomi. Hay cuotas bancarias y también con la tarjeta propia, con lo cual es muy tentador.
Lo bueno de Jumbo es que tiene hasta 15 cuotas sin interés dependiendo el equipo. Hay celulares muy nuevos como los Samsung Galaxy S25, Motorola y demás. Por esa razón ofrecen descuentos bajos del 10% y financiaciones que sirven muchísimo.
En cuanto a Coto, este supermercado se enfoca mucho más en ofrecer descuentos en equipos Samsung. Además tienen 6 cuotas sin interés. Para aquellos que les gustan estos equipos es la oportunidad perfecta. La mayoría de los celulares tienen financiación y vas a poder aprovechar a lo grande.
