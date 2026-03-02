urgente24
ZONA $ celulares > descuentos > supermercados

BOMBA

Arrasa: Supermercados rematan celulares con 50% de descuento y cuotas

Distintos supermercados están liquidando celulares con promociones reales y también cuotas sin interés.

02 de marzo de 2026 - 14:55
Estos supermercados liquidan celulares a precios muy bajos.

Estos supermercados liquidan celulares a precios muy bajos.


Comprar celulares hoy en día es una tarea difícil porque los valores son muy altos. Por ese motivo distintos supermercados se aliaron para ofrecer descuentos reales y con cuotas sin interés en una amplia variedad de equipos y marcas. Hay para todos los bolsillos.

Si tenés pensado cambiar tu celular o hacer un regalo, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Ahora hay muchos equipos con descuentos de hasta el 50%, lo cual no es poco, y además podés financiar la compra en cuotas sin interés dependiendo del monto y también de la tarjeta bancaria.

image
Descuentos en varios modelos de celulares.

Descuentos en varios modelos de celulares.

Celulares con descuentos del 50%

Carrefour, Jumbo y Coto son los supermercados que se encuentran ofreciendo descuentos en varios modelos de celulares. Hay gama alta, media y baja, ideal para todos los bolsillos y dependiendo del uso que cada uno le vaya a dar en el futuro.

Seguir leyendo

Los descuentos en Carrefour alcanzan hasta un 50% y tienen beneficios adicionales con Mi Carrefour. Algunas marcas en promoción son Motorola y Xiaomi. Hay cuotas bancarias y también con la tarjeta propia, con lo cual es muy tentador.

Lo bueno de Jumbo es que tiene hasta 15 cuotas sin interés dependiendo el equipo. Hay celulares muy nuevos como los Samsung Galaxy S25, Motorola y demás. Por esa razón ofrecen descuentos bajos del 10% y financiaciones que sirven muchísimo.

En cuanto a Coto, este supermercado se enfoca mucho más en ofrecer descuentos en equipos Samsung. Además tienen 6 cuotas sin interés. Para aquellos que les gustan estos equipos es la oportunidad perfecta. La mayoría de los celulares tienen financiación y vas a poder aprovechar a lo grande.

--------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Jubilados: cuáles son los mejores descuentos que se habilitan en marzo

Atentos deudores ARCA: confirmaron la noticia más esperada para el monotributo

ARCA: qué hacer si te recategorizaron de oficio en 2026

ARCA confirmó la noticia con el monotributo que impactó a todos: "Ilegal"

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES