CARÍSIMO

Atención monotributistas: ARCA te multa con más de $400.000 si hacés esto

ARCA te multa si ignorás sus advertencias y podrías pagar una suma de dinero muy grande con el monotributo.

26 de febrero de 2026 - 11:05
ARCA multa a todos los monotributistas que no cumplan con estos requisitos.

ARCA, la entidad que reemplazó a la antigua AFIP, realizó cambios significativos en la manera de facturar, hacer la recategorización del monotributo y también a la hora de comunicar ciertos avisos a los contribuyentes. Si querés evitar las multas, tenés que seguir algunos pasos.

Desde ARCA quieren que los contribuyentes estén al día con sus obligaciones pero de forma voluntaria, sin realizar una persecución ni mucho menos. Por esa razón hay pasos previos antes de multar a aquellos monotributistas que están atrasados con las declaraciones juradas, facturación o pagos.

ARCA multa a todos aquellos que ignoren sus avisos.

ARCA: así evitás las carísimas multas

La entidad va a buscar brindar avisos sobre las inconsistencias tributarias, esto se realiza con la Resolución 5823. De esta manera los contribuyentes deberán ser sinceros y responsables a la hora de estar al día con sus pagos. Las multas son muy costosas y la Ley 27.799 elevó las multas automáticas por no presentar las DDJJ.

Para las personas físicas la multa es de $220.000, mientras que las empresas deberán abonar $440.000. Una suma muy abultada y que definitivamente nadie quiere pagar y mucho menos a la ARCA. Por esa razón y según la instrucción 2/26 de la entidad, las notificaciones comienzan con un recordatorio electrónico en el domicilio fiscal, el cual tiene que estar activo de forma obligatoria.

Si el contribuyente comienza a ignorar estos avisos y no hay una respuesta, se pasa a la intimación formal y habrá cargos en las cuentas tributarias. Para evitar las indeseadas multas, hay que prestar mucha atención a los avisos de ARCA y realizar las presentaciones a tiempo. Si no, corremos el riesgo de abonar una suma elevada por un simple olvido.

