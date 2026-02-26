ARCA, la entidad que reemplazó a la antigua AFIP, realizó cambios significativos en la manera de facturar, hacer la recategorización del monotributo y también a la hora de comunicar ciertos avisos a los contribuyentes. Si querés evitar las multas, tenés que seguir algunos pasos.
CARÍSIMO
Atención monotributistas: ARCA te multa con más de $400.000 si hacés esto
ARCA te multa si ignorás sus advertencias y podrías pagar una suma de dinero muy grande con el monotributo.
Desde ARCA quieren que los contribuyentes estén al día con sus obligaciones pero de forma voluntaria, sin realizar una persecución ni mucho menos. Por esa razón hay pasos previos antes de multar a aquellos monotributistas que están atrasados con las declaraciones juradas, facturación o pagos.
ARCA: así evitás las carísimas multas
La entidad va a buscar brindar avisos sobre las inconsistencias tributarias, esto se realiza con la Resolución 5823. De esta manera los contribuyentes deberán ser sinceros y responsables a la hora de estar al día con sus pagos. Las multas son muy costosas y la Ley 27.799 elevó las multas automáticas por no presentar las DDJJ.
Para las personas físicas la multa es de $220.000, mientras que las empresas deberán abonar $440.000. Una suma muy abultada y que definitivamente nadie quiere pagar y mucho menos a la ARCA. Por esa razón y según la instrucción 2/26 de la entidad, las notificaciones comienzan con un recordatorio electrónico en el domicilio fiscal, el cual tiene que estar activo de forma obligatoria.
Si el contribuyente comienza a ignorar estos avisos y no hay una respuesta, se pasa a la intimación formal y habrá cargos en las cuentas tributarias. Para evitar las indeseadas multas, hay que prestar mucha atención a los avisos de ARCA y realizar las presentaciones a tiempo. Si no, corremos el riesgo de abonar una suma elevada por un simple olvido.
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
La peligrosa estafa que usa a Mercado Pago para robarte todo
Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina
Atención usuarios de Mercado Pago: el error común que hace que bloqueen tu cuenta
Apareció el misterioso fundador de Shein y confirmó lo que muchos imaginaban