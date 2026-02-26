El regreso de Mario Pergolini ya tiene fecha definida teniendo en cuenta de que continuará al frente de Otro día perdido durante 2026, luego de cerrar un acuerdo con la productora Boxfish. El día elegido para la nueva temporada será el próximo 30 de marzo y seguirá saliendo vía la panalla de El Trece.
EL TRECE CONSOLIDA SU APUESTA
Mario Pergolini calienta motores: Cuándo será su regreso a El Trece
Finalmente el ciclo televisivo Otro día perdido, liderado por Mario Pergolini, seguirá al aire en 2026 y sufrirá un cambio importante dentro de su equipo.
Tras una primera temporada que consolidó el formato y el tono del envío, la producción avanza con algunos cambios en su equipo. Continuará como parte del panel Agustín Aristaran, quien renovó contrato hacia fines de 2025 y expresó públicamente su satisfacción por seguir formando parte del proyecto. Su presencia fue uno de los puntos destacados del ciclo, aportando impronta humorística y versatilidad en cada emisión.
Con este relanzamiento, el programa buscará afianzarse en la grilla con el sello característico del conductor. Es decir, mirada crítica sobre la actualidad, entrevistas descontracturadas y segmentos con fuerte impronta tecnológica y cultural. La apuesta de la señal es consolidar un espacio que combine entretenimiento e información, en un año que promete una competencia intensa en el prime time televisivo.
Mario Pergolini, entre la crítica social y la esperanza política
Hace algunos días Mario Pergolini analizó la situación económica y social del país mediante una entrevista que le dio al periodista Jonatan Viale por la pantalla de TN.
“En Argentina los que la pasaban mal siguen mal, el problema es que cada vez son más”, afirmó el reconocido conductor, al advertir sobre el crecimiento de los sectores afectados por la crisis.
Asimismo, sostuvo que el país atraviesa una reconversión profunda. “Estamos reconvirtiendo la economía. Es doloroso porque no es la Argentina industrial que habíamos soñado en los '50”, expresó, y consideró que el Presidente “ha aprendido con el ejercicio del poder” y tiene “una oportunidad” que debería aprovechar.
Por último, cuestionó el tratamiento de la reforma laboral y pidió una discusión más amplia para evitar que la nueva legislación “beneficie a los de siempre y dañe a los de siempre”.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo
ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes
Luto en Gran Hermano tras una noticia devastadora
LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe
Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza