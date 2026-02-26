Mario Pergolini calienta motores: Cuándo será su regreso a El Trece

Con este relanzamiento, el programa buscará afianzarse en la grilla con el sello característico del conductor. Es decir, mirada crítica sobre la actualidad, entrevistas descontracturadas y segmentos con fuerte impronta tecnológica y cultural. La apuesta de la señal es consolidar un espacio que combine entretenimiento e información, en un año que promete una competencia intensa en el prime time televisivo.

Mario Pergolini, entre la crítica social y la esperanza política

Hace algunos días Mario Pergolini analizó la situación económica y social del país mediante una entrevista que le dio al periodista Jonatan Viale por la pantalla de TN.

“En Argentina los que la pasaban mal siguen mal, el problema es que cada vez son más”, afirmó el reconocido conductor, al advertir sobre el crecimiento de los sectores afectados por la crisis.



Asimismo, sostuvo que el país atraviesa una reconversión profunda. “Estamos reconvirtiendo la economía. Es doloroso porque no es la Argentina industrial que habíamos soñado en los '50”, expresó, y consideró que el Presidente “ha aprendido con el ejercicio del poder” y tiene “una oportunidad” que debería aprovechar.

Por último, cuestionó el tratamiento de la reforma laboral y pidió una discusión más amplia para evitar que la nueva legislación “beneficie a los de siempre y dañe a los de siempre”.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Luto en Gran Hermano tras una noticia devastadora

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza