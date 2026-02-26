Mientras River busca DT, este es el nuevo destino de Martín Demichelis como entrenador

En la misma línea, Germán García Grova afirmó: “Martín Demichelis es el elegido para ser el técnico de Mallorca. En horas viaja a España”.

Actualmente, el RCD Mallorca se ubica 18° en La Liga y el ex entrenador de River tendrá la compleja tarea de sacarlo de la zona de descenso. Está a solo un punto del Elche CF, cuando restan disputarse trece fechas.

image

Su paso por River y Monterrey

Martín Demichelis dirigió 87 partidos en River Plate, en los que acumuló 52 triunfos, 18 empates y 17 derrotas, con una efectividad del 66,66 %.

Desde su llegada en 2022 conquistó tres títulos: el Torneo de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

En su paso por Monterrey, el club decidió despedirlo tras la dura eliminación en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX frente a Toluca en mayo de 2025.

En términos numéricos, dirigió 43 encuentros en México: 20 triunfos, 11 empates y 12 derrotas. A diferencia de su etapa en el Millonario, en el conjunto mexicano no consiguió títulos.

image

Luego de nueve meses, “Micho” volverá a tener una experiencia como entrenador, esta vez en Europa. El RCD Mallorca apostó por él en un momento delicado, con el equipo comprometido en la lucha por la permanencia.

+ EN GOLAZO24

Indignación en Boca por lo que contaron sobre Claudio Úbeda y Milton Delgado

Bombazo en River: El Millonario va por un delantero tras la salida de Gallardo

Boca: Filtraron el salario anual de Edinson Cavani luego de la polémica con Paredes