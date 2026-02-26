En el mismo día en que River Plate se despide de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo, se confirmó que Martín Demichelis continuará su carrera como director técnico en un equipo de Europa, luego de que su etapa en Monterrey no tuviera los resultados esperados.
Mientras River busca DT, este es el nuevo destino de Martín Demichelis como entrenador
Luego de malos pasos por River y Monterrey, Martín Demichelis continúa su carrera en un equipo de Europa.
Periodistas especializados en el mercado, como César Luis Merlo y Germán García Grova, dieron a conocer el nuevo destino del ex defensor del Bayern Múnich.
El nuevo destino de Martín Demichelis
Mientras River Plate busca entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo —con todos los caminos apuntando a Eduardo Coudet—, se confirmó el futuro de Martín Demichelis, último DT del Millonario antes del regreso del Muñeco.
“Micho” tuvo un último paso por Monterrey y, hasta el momento, no había vuelto a dirigir. Ahora, según trascendió, ya tiene nuevo club.
El periodista César Luis Merlo aseguró: “Martín Demichelis es el nuevo entrenador del Mallorca. El club español lo ha elegido por sobre otros candidatos y ya se negocian últimos detalles económicos para que viaje y asuma lo antes posible”.
En la misma línea, Germán García Grova afirmó: “Martín Demichelis es el elegido para ser el técnico de Mallorca. En horas viaja a España”.
Actualmente, el RCD Mallorca se ubica 18° en La Liga y el ex entrenador de River tendrá la compleja tarea de sacarlo de la zona de descenso. Está a solo un punto del Elche CF, cuando restan disputarse trece fechas.
Su paso por River y Monterrey
Martín Demichelis dirigió 87 partidos en River Plate, en los que acumuló 52 triunfos, 18 empates y 17 derrotas, con una efectividad del 66,66 %.
Desde su llegada en 2022 conquistó tres títulos: el Torneo de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.
En su paso por Monterrey, el club decidió despedirlo tras la dura eliminación en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX frente a Toluca en mayo de 2025.
En términos numéricos, dirigió 43 encuentros en México: 20 triunfos, 11 empates y 12 derrotas. A diferencia de su etapa en el Millonario, en el conjunto mexicano no consiguió títulos.
Luego de nueve meses, “Micho” volverá a tener una experiencia como entrenador, esta vez en Europa. El RCD Mallorca apostó por él en un momento delicado, con el equipo comprometido en la lucha por la permanencia.
