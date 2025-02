Marcelo Moretti culpable: Germán García Grova contradice a César Luis Merlo

Luego de tener una conversación con Marcelo Moretti, Merlo dijo ayer 26-2: "San Lorenzo no quiere vender Jhohan Romaña a pesar de la oferta de Gremio de u$s 4.500.000 por el 80% del pase. ´El jugador es intransferible en este mercado de pases por ser fundamental en el primer equipo de Miguel Russo´, me dijo el presidente Marcelo Moretti."