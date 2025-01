Marcelo Moretti en modo Pinocho: Nueva mentira a los hinchas de San Lorenzo

Ese viernes finalizaría mal. San Lorenzo perdió de local con Tigre, el Nuevo Gasómetro fue una caldera y se cantó "los pibes no se venden". Además, horas antes al encuentro ante el Matador de Victoria, se suspendió una asamblea de Comisión Directiva en donde se iba a aprobar un balance (que muchos socios afirman que va en contra del club).

No fue la primera vez que Marcelo Moretti tuvo perdida de confiabilidad para el hincha. Tres vivos ejemplos de esto son:

Firmarle contrato a Rubén Darío Insúa por 2 años y echarlo a los 3 meses de gestión.

El comprobante trucho a Independiente Rivadavia por Matías Reali (tuvo que intervenir AFA)

La auditoría para revisar qué hizo la anterior CD con el dinero del club.

Santiago Sosa y Agustín Hausch out

Se confirmó que los dos pibes del club irán a Defensa y Justicia. El volante central se despidió con la siguiente carta:

"Hoy me toca despedirme de donde todo empezó, de mi casa, del club que me abrió las puertas para formarme como jugador y, sobre todo, como mejor persona. Quiero agradecer a cada uno que formó parte de este camino y a todas las personas que quieren que San Lorenzo siga creciendo. A los cuervos que me hicieron sentir su apoyo desde el dia uno, SIEMPRE VAN A ESTAR EN MI CORAZON.

HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR CICLON QUERIDO!!…"

San Lorenzo hoy

Hablar de mercado de pases parece ilógico en San Lorenzo hoy por hoy. Lo cierto es que Roca Sánchez (ex futbolista del club de Boedo) se retiró del fútbol profesional (estaba en Barracas Central) para ser el manager del Ciclón.

Emanuel Cecchini es el primer refuerzo del Cuervo que tendrá un mercado de pases austero. La gran duda pasa por qué pasará con Iker Muniaín. Si bien Botafogo le hizo ya 2 propuestas, el Vasco se quiere quedar en Boedo.

Otra de las cosas importantes es la conformación política en el club. Marcelo Moretti perdió poder y quien tendrá más decisión será Néstor Navarro. En la cúpula de decisiones estarán Alejandro Tamer (de Federico Sturzzeneger) Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Pablo Levalle y por supuesto, Néstor Navarro. Según afirmó Hugo Balassone, si Moretti no pasa por ellos "no podrá ni ir a tomar café" en el club. Es decir, no podrá tomar las decisiones.

