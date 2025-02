Fuerte: Hablan de pedido de quiebra de Newell´s a San Lorenzo

image.png

En el documento, también aparece: "ais investment fund sca sicav raif", que es un fondo suizo. En marzo de 2024, el club informó que: " San Lorenzo logró levantar el embargo y avanza en las negociaciones con el fondo suizo AIS Group para destrabar el conflicto generado por una deuda de 4.500.000 de dólares contraída por la gestión anterior.". De igual manera, el pedido de quiebra sigue en pie.

San Lorenzo en crisis

Situación alarmante en el Ciclón. Mientras algunos de los hinchas debaten si "traer o no" a Jalil Elías, el club sigue padeciendo económicamente y siendo golpeado por todos lados.

Marcelo Culotta, uno de los competidores a la presidencia del club en diciembre de 2023, publicó un tuit hablando de la situación del club en las últimas horas, donde menciona al fondo suizo:

"Se siguen equivocando feo. A dos semanas de la reunión de C. Directiva, el oficialismo no convocó a ningún sector, como prometió el Pte. @morettimarcelo ese día, para tratar el pedido de quiebra del Fondo Suizo que hay sobre San Lorenzo. Siguen jugando en soledad sin informar nada. No le respondieron a los socios el petitorio presentado al secretario @Martincigna con 18 puntos. Tampoco muestran los 12 contratos firmados, muchos de 2024, la auditoría no está y jamás llamaron a una reunión abierta con los socios para explicar la situación gral. Asi no!"

Será interesante ver cómo continúa la situación en el club de Boedo. En el último mercado de pases apostó a la austeridad y constantemente se habla de posibles ventas de Elián Irala/Jhohan Romaña para que le ingrese dinero.

