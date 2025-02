Golazo24 lo anticipó: Fin de ciclo para Fernando Gago

Hay tantos responsables del fracaso de Boca que no se sabe por dónde empezar. O tal vez sí. Empecemos por el entrenador. En 22 partidos al frente del CABJ, Gago jamás encontró un 11 que salga de memoria. Algunos lo excusan con el argumento de que en el fútbol argentino se juega cada tres días -que es cierto-, pero que no quita el hecho de que el proyecto del técnico no prosperó.