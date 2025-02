Guillermo Tofoni admitió que Foster Gillett se equivocó con la compra de Medina

tofoni-gillett-santillan.png Tofoni junto a Gillett y Juliana Santillán, diputada de LLA

"Sí armó una sociedad, donde una vez destrabado esto la va a cargar con una cifra muy importante de dinero para hacer las operaciones que crea convenientes. No es que Foster está en retirada, ni se arrepintió por la presión de AFA, nada de eso. Tuvo un tema técnico, mandó arriba del billion a Inglaterra, allá están pidiéndole certificaciones del tesoro de Estados Unidos, todo un tema burocrático que es enorme, que los bancos se pueden tomar hasta 60 días hábiles para una operación de esa escala. Hubo un mal cálculo de tiempos, de timing, sin dudas", argumentó.

"Se apuraron con Medina": Tofoni, sobre la primera compra de Foster Gillett

En esa falla de timing que Tofoni señala, entra la transacción de Cristian Medina. El volante de Boca quería marcharse del Xeneize y encontró en el empresario norteamericano una posibilidad de salida. El empresario norteamericano le dio el dinero, y el jugador le pagó a Boca lo que Boca pretendía para rescindir su contrato: 15 millones de dólares.

Para Tofoni, Foster Gillett se apresuró:

Además, Tofoni recapituló: "Lo dije internamente desde el día cero. Les dije: ‘Muchachos, a mi me encanta Medina, te digo que me encanta y lo compraría. En valores internos es caro, pero en valores si vos vas a tener un club inglés, está más que bien pago".

Cristian Medina P.jpg Medina es actual jugador de Estudiantes de La Plata

Luego agregó: "Lo que yo hubiera hecho, si quiero ayudar a Estudiantes… Porque en definitiva, hablemos de números fríos: Foster le dio 23 millones en jugadores y está quedando como un boludo. Veinte millones de dólares es una fortuna de plata. El tipo puso una fortuna y lo están puteando, estamos todos locos. En el caso de Estudiantes, no solamente que no hubo daño, hubo buena fe. Porque le puso millones de dólares en activos, y ahora está retrasado en un préstamo, no en una deuda. No es lo mismo estoy tardando en devolverte la plata que estar tardando en prestar plata".

El medio Insiders repreguntó. "Vos jugás un rol importante en la estructura y resulta llamativo que no te hayan escuchado en el tema Medina".

Y Tofoni contestó:

"Con Foster Gillet y la familia tengo el mejor de los respetos, pero es el primero de una camada de millonarios que yo voy a traer a la Argentina. Yo puedo mostrarle por dónde, pero yo no me meto en el tema fútbol, en las decisiones de las compras y ventas".

Y luego dijo: "Yo me imagino, y sabiendo que las familias son billonarios, que ya separaste la caja para el resto y que no vas a tener problema. Lo que yo digo es: ‘Si eso es lo que había disponible, la aplicación del recurso fue pésima’. Quedaste como un tonto poniendo en total, ponele, 25 millones. Es una fortuna de plata para nuestro mercado. Entonces vos le prestabas 10 millones, le decías a Sebastián: ´Te presto diez millones y andá tranquilo a la asamblea y después vemos´" .

