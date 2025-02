Verón suma enemigos: el secretario de River lo destruyó y acusó de desleal

Luego, profundizó: "Se metieron, hicieron una oferta, actuaron de modo desleal, sin el consentimiento de jugador, sin el consentimiento de nadie. Y la verdad que es algo un poco lamentable, pero es lo que ocurrió".

image.png Di Carlo, secretario general del Millonario

"No hemos tenido conversaciones, porque en el mismo sentido no hubo conversaciones cuando interfirieron en una operación que no tenían ningún vínculo ni nada que ver. Ni el consentimiento del jugador", agregó.

"No tenemos la certeza, pero sí del hecho, de la intervención deshonesta que apuntaba el presidente de River la otra vez. Es tal cual lo dijo. Eso sí tenemos certeza", puntualizó Di Carlo sobre el accionar de Foster Gillett y Juan Sebastián Verón.

Luego, explicó: "Por un lado está Verón y su club. Y por otro lado hay un grupo inversor que hace acuerdos de forma privada con jugadores. Que después esos jugadores de forma privada plantean rescisiones a los clubes donde están. Son hechos privados, aislados, separados y que no tienen que ver entre sí. De hecho, por lo que todos sabemos, el destino tampoco era el club que preside Verón".

Juan-Sebastián-Verón.jpg ¿Cómo le saldrá la jugada a Verón?

"Lo primero que hay que entender, recordemos todos, es que no puede haber un vínculo privado, una transacción privada, porque la normativa FIFA así lo dispone, de un club vendiendo a un fondo inversor. ¿Cómo funciona esto? El fondo inversor tiene un entendimiento privado con el jugador, y después es el jugador que de forma privada le hace una rescisión al contrato que tiene con el club. Dicho todo esto, es un acuerdo privado que corre en paralelo. Obviamente el club concedió a partir de una carta oferta y la certidumbre, y toda una documentación que hemos recibido y la voluntad manifiesta, firmada", señaló el dirigente de River.

+ de Golazo24