Verón amenaza con 'pegar el portazo' si se cae el acuerdo con Foster Gillett

“El fútbol argentino no quiere que nos vaya bien, nunca pasó. Pero lamentablemente para ellos nos va a ir bien. Y ahí van a entrar aquellos que están contra las SAD y van a querer copiar el modelo. Los vamos a dejar pero tenemos derechos de autor, ja. Está bien que sea así porque no van a poder competir y van a tener que ir a ese lugar. Nosotros no vamos a ser una SAD, en un sistema nuevo y hay mucho para revisar pero con esto te plantás desde otro lugar”, expresó.

VERONAMENAZACONPEGARELPORTAZOSISECAEELACUERDOCONFOSTERGILLETTFOTO3.jpg Juan Sebastián Verón amenazó con irse de Estudiantes de La Plata si se cae el acuerdo con Foster Gillett por demoras en los pagos pero se declaró optimista.

“Es un proyecto mío. El club como está ya está, ya lo transité, lo pusimos bien. No tiene más para crecer y no tengo ganas de seguir renegando. Esto no se da y en junio para hacer el equipo tenemos que vender un plantel y hacer otro, no tengo más ganas. Pretendo algo más grande, mi sueño otro”, cerró sobre el tema.

El “error” de Verón en el pago del pase de Medina

Foster Gillett llegó a la Argentina para “crear” la primera “SAD” de la mano de Juan Sebastián Verón, todo marchaba bien hasta el pase de Cristián Medina. Boca recibió los 15 millones de dólares por el pase del jugador, pero desde una cuenta del empresario estadounidense, algo prohibido por FIFA.

El departamento de legales de Boca Juniors lo informó y todo quedó en suspenso. Si el club “Xeneize” no daba aviso a AFA se arriesgaba a ser sancionado por incumplir las reglas de FIFA, entonces con esta denuncia el pase de Medina está frenado, y la asociación Gillet-Estudiantes también.

¿Qué se trae entre manos Juan Sebastián Verón?

La pregunta es una sola pero las respuestas pueden ser muchas, y todo el accionar del ex jugador de la Selección Argentina descoloca por varios motivos. A continuación, analizamos paso por paso que puede ser lo que quiere lograr Verón con esta movida.

Lo que hizo saltar todo fue la denuncia de Boca y el origen del dinero de pase de Medina. No se entiende que haya sido un simple error, que no se dieron cuenta, sabiendo que está prohibido por FIFA que la rescisión la pague un tercero (lo debe hacer el jugador o el club que compra el pase). Entonces acá se abre otra ventana, otro cuestionamiento. ¿Por qué Foster Gillet pagó la rescisión del contrato si está prohibido y Verón lo sabe?

Lo primero que se nos viene a la cabeza es perjudicar a Boca, presidido por Juan Román Riquelme, enemigo público del gobierno de Javier Milei (el presidente negocia con Gillet y apoya su aporte a Estudiantes para traer las SAD), ya que si Boca dejaba pasar por alto esto podía ser sancionado.

La segunda opción es que todo esto sea una puesta en escena para distraer y en realidad se traen algo más grande (Verón, Gillet, Milei, etc.). Esto también toma fuerza analizando el acuerdo que Verón quería firmar con Foster Gillet y que prácticamente hipotecaba al club por 30 años, con las ganancias 80/20 a favor de los inversionistas durante ese tiempo, y con la formación de la mesa chica con mayoría puesta por Gillett.

O sea, pasando el limpio, Verón no va a ser tan tonto de cometer el error de pagarle a Boca desde una cuenta de Foster Gillett cuando eso está prohibido y además hacer un acuerdo con el empresario norteamericano que iba a ser rechazado por la mayoría de los socios de Estudiantes en la asamblea (por el tema duración, ganancias, y formación de dirección directiva), que finalmente no será en febrero.

Por eso todo esto abre interrogantes, ya la semana pasada les anticipamos que Verón no le había contado todo a la gente de Estudiantes y finalmente fue así, ahora cuestionamos cual es el plan de la “Bruja” si comete dos errores obvios, infringir una ley de FIFA y querer realizar un acuerdo que los socios rechazarán.

Las batallas que pierde Milei

Lo cierto es que el presidente Milei se jugó otra carta de las que tiene para imponer las SAD. La primera fue la del presidente de Talleres, Andrés Fassi (algo que quedó en la nada), ahora se la juega con Verón, que parece que no va a tener éxito, y con la nueva dirigencia de Racing puede llegar a tener una carta más.

La realidad indica que todos los golpes del gobierno hasta el momento fueron bien recibidos por Tapia y su gente, parece que el presidente de AFA no perderá esta guerra, o por lo menos en el corto plazo, ya que hay reglamentos fuera de AFA (de FIFA) que avalan la idea de que el futbol argentino siga como está.

