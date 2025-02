Pablo Toviggino promete y el arbitraje cumple: Banfield perjudicado

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/cvitamilf/status/1889474683373777109&partner=&hide_thread=false Mira el penal que le regalan a Estudiantes. Todas las fechas lo mismo contra Banfield. Imposible así.



— cvita (@cvitamilf) February 12, 2025

Por el polémico penal, todas las miradas fueron hacia Pablo Toviggino que el 2 de febrero le contestó a Mauricio Bonafina (vice 1° de Banfield que se había quejado del arbitraje por X) lo siguiente: "Ahí lo tenes al Pelo…. !! Sábado - Domingo !! Ladies and gentlemen bon soire sean bienvenidos a la Octava función (2017-2025) pasen y vean los programas y periodistas deportivos más truchos, más bajos, más pavos del mundo. TODOS VIVIENDO DE AFA, inútiles e inoperantes. Desde ahora y para siempre cualquier semejanza con hechos reales correrá por vuestra propia imaginación, arrivederci é buona fortuna !! Porque la van a necesitar en este 2025 … Promesa !! La Guardia Alta."

Este último fragmento es lo que indignó a todos los hinchas de Banfield y a simpatizantes del fútbol argentino que ven en esto una "promesa cumplida" por parte de la mano derecha de Chiqui Tapia.

Matías Mariotto post partido vs Estudiantes

El presidente de Banfield dijo en zona mixta: “a Banfield lo vamos a defender con uñas y dientes en donde sea. Estamos orgullosos del gran trabajo que esta realizando el equipo y vamos a hacer lo necesario para cuidar los intereses de nuestro club”.

Luego se refirió a la situación de Pablo Toviggino: “ evidentemente esa amenaza que recibimos esta siendo ejercida y evidentemente molesta el cambio que hubo”

El primer mandatario del Taladro hizo un raconto de todas las fechas en donde se sintió perjudicado: "primera fecha, penal contra Defensa y Justicia que no fue. Segunda fecha vs Newell´s, roja a Lollo que no le sacaron roja. Tercer fecha, parejito Lobo Medina (vs Barracas Central...)."

— Matías Mariotto (@matumariotto) February 12, 2025

Mariotto ganó las elecciones en el Taladro y sucedió a Spinoza, quien era cercano a Chiqui Tapia.

