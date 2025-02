Juan Carlos Maqueda: Peleas en la Corte y Milei en el camino hacia el autoritarismo

La Corte y el poder administrativo

En una entrevista anoche (11/2) al canal de YouTube de Cenital, Maqueda evitó contestar sobre la postulación de Ariel Lijo y de García-Mansilla para integrar la Corte Suprema, aunque sí volvió a cargar contra Ricardo Lorenzetti por las disputas internas en el tribunal: "Tengo limitaciones para opinar y me las he impuesto yo. Para defender las instituciones hay cosas sobre las que no puedo opinar", dijo el exmagistrado acerca de los dos candidatos del Gobierno cuyos pliegos aún están en el Senado.