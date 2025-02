Sturzenegger en la mira: Su exsecretaria denuncia encubrimiento en su caso de abuso

Encubrimiento y crisis ambiental: Lomonaco redobla su denuncia

En una publicación realizada en X (ex Twitter), Lomonaco denunció que el juzgado a cargo de su caso la notificó fuera de plazo para retirar documentos de la causa (acompañando la publicación con capturas de pantalla de las mismas), una maniobra que, según ella, busca enterrar la investigación. "Me avisan que van a destruir la documentación de mi caso, dándome 5 días hábiles para retirarla, ¡pero me notifican después de que ya se cumplieron esos 5 días! Claramente, están tapando todo", afirmó.