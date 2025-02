"No tiene nada que ver lo que hace Milei (cortar el gasto) con lo que hizo Macri (eficientizar el gasto)"

image.png Luego de varios "idas y vueltas", se emitió la nota del Gordo Dan al ministro Luis Caputo

La entrevista fue grabada el lunes 10/2 pero no se emitió en el Canal de streaming Carajo. Hubo distintas versiones sobre lo sucedido pero la más firme indicaba que los hermanos Milei querían ver el material rodado para no llevarse ninguna "sorpresa".